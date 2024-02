“NIJE sačekao ni da se Mihajlo OHLADI” – Riječi komšija iz Prijepolja LEDE KRV u žilama: Zbog OVOGA Janjuš na udaru

Juče je u Prijepolju održan četrsedesetodnevni pomen Mihailu Janjuševiću, najmlađem bratu takmičara “Elite” Marka Janjuševića Janjuša, piše srbija danas.

Bivši košarkaš je ovim povodom ponovo napustio rijaliti i došao u rodni grad, kako bi prisustvovao pomenu svog brata.

Naime, kako smo uspeli da saznamo, stanovnici naselja Kolovrat u Prijepolju najpre su imali reči hvale za Janjuša i njegovu porodicu, ali su ga ubrzo osudili zbog veze sa Aneli Ahmić.

– Mi ga zovemo Marko, on je vama Janjuš, nama je “naš Marko”… Dobar je on čovek, vole ga ovde svi, dobar je komšija. Nema tu šta loše da se kaže, zaista, nijedna loša stvar ne postoji. To je jedna pre svega poštena porodica, njegovi roditelji su divni ljudi i svi ih ovde volimo i cenimo. Divni su, zaista – priča za Republiku jedna komšinica koja je takođe prisustvovala pomenu, dok je druga gospođa bila ogorđena na Janjuševića zbog njegovog ponašanja u rijalitiju pred kamerama:

– Nije njemu lako tamo u onom zatvorenom prostoru, ja to znam! Ali nije ispoštovao ni 40 dana od Mihajlove smrti, a vratio se onoj opajdari! Rade svašta pred kamerama, gledamo mi sve, ako ne vidimo, pročitamo… Ipak je doživeo veliku tragediju u porodici, trebalo je malo da se suzdrži. Da budem gruba, nije sačekao ni da se ohladi, Bože me oprosti… Razumete me!

Janjuševa supruga besna na novinare

Janjuševa bivša supruga Ena Senić nikada se nije javno oglašavala po pitanju svog života, braka ili košarkaševog učešća u rijalitiju, a kada smo je pozvali nakon saznanja da je njegov mlađi brat pronađen mrtav, u želji da saznamo i plasiramo proverene informacije, Ena nije želela da govori.

– Sram vas bilo! Nemojte me zvati, pogotovo ne u ovakvoj situaciji – poručila je besno Ena, iako je naša redakcija samo radila svoj posao.

Janjušu je bivša supruga sada definitivno najveća podrška, a trebalo bi da zajedno tokom dana krenu put Prijepolja kod njegovih roditelja i srednjeg brata Borisa.

Sahrana Mihajla Janjuševića bez popa

Mladi Mihajlo odlučio je da izvrši samoubistvo, što se smatra jednim od najvećih grehova. U ovakvim slučajevima pop ne dolazi na sahranu, osim u iznimnim slučajevima. Najveći smrtni greh koji čovek može da počini je da oduzme sebi život, jer posle toga, kažu, ne može da se pokaje nad svojim činom, kao što može čovek koji ubije drugog čoveka.

Po pravilu Srpska pravoslavna crkva ne služi opelo samoubicama. Ali…

– Izvršiti samoubistvo je smrtni greh, svaki greh Bog oprosti, al’ hulu na Duha Svetoga ne prašta, a to počini čovek koji se nikada ne ispovedi i čovek koji izvrši samoubistvo, jer je on pohulio na život, na Duha Svetoga – rekli su za Telegraf iz SPC.

– Ukoliko je u pitanju neki duševni bolesnik, pa ima papire da se lečio, e onda mora to sve da se šalje crkvenom sudu, pa on zaseda da vidi da se tu veća i donese se ta lekarska dokumentacija, e onda možda, u tim slučajevima odobre da se obavi opelo. Inače, ne – objašnjavaju za Telegraf.

Opelo se ne služi ni deci samoubicama, ni nekrštenima

Opelo se ne služi čak ni kada su deca u pitanju, ali ni onima koji nisu kršteni u crkvi.

– Ista je priča, opelo se ni njima ne služi, kao ni nekrštenoj deci.

Podsetimo, Mihajlo Janjušević, mlađi brat košarkaša i zadrugara Marka Janjuševića Janjuša preminuo je pre dva dana, a sumnja se da je izvršio samoubistvo u 27. godini. Njegovo beživotno telo pronađeno je u iznajmljenom stanu u centru Beograda gde je živeo, a nakon obdukcije, telo je preuzeo Janjuš, te se odmah potom zaputio u Prijepolje gde je Mihajlo sahranjen 27. decembra prošle godine.

Sahrana je održana na lokalnom groblju “Dvorine”, a ožalošćena porodica je primala saučešće u svojoj kući na Kolovratu.

Ispred kuće Janjuševića je bio veliki broj ljudi koji su došli da izraze saučešće i da isprate mladog Mihajla na večni počinak, a jecaji su odzvanjali celim Prijepoljem. Kako je tada govorio izvor blizak medijima, u Janjuševoj porodičnoj kući zbog tragičnog događaja pojavila se hitna pomoć koja je morala da ukaže pomoć njegovoj majci, jer joj je iznenada pozlilo pred sahranu sina, piše srbija danas.

