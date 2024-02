Evo šta je PRETHODILO ODUZIMANJU HONORARA Nenada Aleksića – zbog ovog PRIJETE OZBILJNE TUŽBE? (VIDEO)

Nakon emisije “Pitanja novinara”, koju je vodio Darko Tanasijević, a u kojoj je glavnu reč imao Marko Janjušević Janjuš, otkrivene su previše intimne stvari o Janjušu i Aneli Ahmić.

Uroš Stanić žestoko zaratio sa Ša, koji je dobio kaznu, kao i Rajičićem, najavio im tužbe, pa se dotakao Aneli i osuo rafal po njoj.Što ovolika hajka protiv mene, nisam ja kriv što je ona napolju omražena, ni saveti Lepog Miće joj ne pomažu da bude favorit, kad je neko zlo u duši – ništa ne pomaže. Ide tužba i za Ša i za Uroša Rajačića za sve što spominju ovde i što me guraju. Lako je nadamnom da se iživljavate na dete jedno, sram vas bilo – rekao je Uroš.Ja poštujem tvoje opredeljenje, ali si ljiga od osobe! Tužiću te za uznemiravanje, gurno si me tamo, evo, sad me boli rame – rekao je Ša.

Nakon toga, usledio je žestoki okršaj, koji je rezultirao oduzimanjem honorara reperu.

Detaljnije pogledajte u nastavku…

