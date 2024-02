Ša PREBLIJEDEO kada mu je saopštila OVU informaciju – U Beloj kući nastao MUK: “Ima problem sa…”

U toku je emisija ”Gledanje snimaka.” U prikazanom video-klipu prikazano je kako Milena Kačavenda komentariše fizički izgled Nenada Aleksića Ša u lošem kontektu, prilikom čega je oplela i po njegovim karakternim osobinama.

– Milena je isfrustrirana žena. Ona nema problema sa mnom, nego sama sa sobom. Pljuje sve ljude, pljuje koga stigne – rekao je Ša.

– Milena je isfrustrirana žena. Ona nema problema sa mnom, nego sama sa sobom. Pljuje sve ljude, pljuje koga stigne – rekao je Ša.- Samo ti misli. On se svađa svaki dan sa Mionom, a tek su dva meseca zajedno. Ja mu ne kažem ništa strašno, vređa me, dok mu ona govori najstrašnije stvari. Ja prokomentarišem njeno du*e, on skoči na mene, dok je on vređa zbog načina na koji hoda. Ša ima pravo da govori šta hoće, ja sam o njemu promenila mišljenje. Promenio je četiti velikih ljubavi za godinu dana. Skupljaču mojih uložaka – kazala je Milena.

– Šta misliš da Milena ima protiv tebe, kakve frustracije? – upitala je voditeljka. Ma ja sam zaljubljena u Ša – rekla je Kačavenda.

– Majke mi ja mislim da ti imaš problem sa sobom, a isto tako mislim i da nikoga ne voliš. To nije normalno, čim ti svi smetaju – rekao je Nenad Aleksić.

– Prvo ne kuni se u majku jer je žena živa i zdrava, a drugo ne znaš ti ni šta pričaš – dodala je Milena. On je bio u šoku na Milenine komentare o njegovom ponašanju i odnosu sa Mionom, pa se u jednom trenutku i zaledio zbog kuminih tvrdnji. Detaljnije pogledajte na video-klipu u nastavku:

