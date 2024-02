Aneli tvrdi da ima JOŠ JEDNO DIJETE? Javno progovorila o odnosu sa Asminom: “Slao mi je slike TOG dječaka…”

Sinoć je u “Eliti” održana emisji “Pitanja gledalaca”, a voditelj Milan Milošević riječ je dao Aneli Ahmić.

Ona se odmah osvrnula na svoj nekadašnji odnos sa Asminom Durdžićem, pa počela da tvrdi kako on ima još jedno dijete.

– Da li je realno da čovjek koji je uzeo to dijete nije mario da li ima šta da jede, a sada glumi tobože oca, a ne brine se ni za prvo dijete – glasilo je pitanje.

– Njega ne zanima to dijete, kao ni prvo niti će ga zanimati. On je meni za to dijete pričao tri priče, da je usvojio dete, pa da je dete u domu. Nekad smo se mi vozili u autu i on složi tužnu facu i ja kažem šta je bilo on kaže razmišljam da li mali ima nešto. To je osoba koja menja mišljenje, ja kažem ajde da idemo da nađemo tog malog, jako ga brzo prođe ta želja. Bog zna o čemu je on razmišljao, ne znam gde je to dete. Bila sam u Dubrovniku i slao mi je slike tog dečaka, mali crn je, ne znam uopšte da li je to taj dečak. Meni bi bilo čast da smo uzeli Asminovog sina, bilo bi mi žao da ga nikad ne upozna, ali verujem da neće nikada – rekla je Aneli.

– Po njegovoj priči to dete ima 9 godina, ko sam ja da tražim to dete, ako neće otac. Smeta mu nešto čim hoće da uzme Noru, dal mu smeta moja veza s Janjušem, da li se boji toga što je precrtan kod mene, ako bude ikad rešio da dođe sebi i da vidi Noru, opet bih ja to napravila. Ja bih to prihvatila zarad deteta, ali sad posle ovih izjava me ništa ne bi čudilo. Na šta je čovek sve spreman, plašim se da mu dam dete, ko zna na šta je on sve spreman – rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte na video-klipu u nastavku:

Srbija Danas/K.L.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari