Janjuš prekršio ključno pravilo rijalitija – ovo nije sebi smio da dozvoli: Gledaoci ogorčeni kada su vidjeli

Svaki takmičar “Elite”, pre nego što uđe u rijalitiji, potpisuje ugovor sa produkcijom televizije Pink. Iako se odredbe čuvaju u tajnosti i vrlo moguće da se ugovor razlikuje od takmičara do takmičara, ono što je izvesno da se svaki od učesnika saglašava da će poštovati pravila rijalitija.

Ta pravila zasigurno nisu previše stroga, ali elitarima je izgleda baš teško da ih poštuju. Jedno od njih je da ne smeju da skidaju bubice, osim kada spavaju ili kada se kupaju. Za kršenje ovog pravila, kao i za zapostavljanje drugih odredba, predviđene su novčane kazne u vidu oduzimanja od honorara Sada se na internetu pojavio snimak na kome se vidi da je Marko Janjušević Janjuš skinuo bubicu iako je to najstrože zabranjeno.

On se nalazio u rihabu a na krevetu je ležala Vesna, pas rase džek rasel Janjuš ga je mazio i dok je to radio nešto je pričao. ali to nije moglo jasno da se čuje jer na sebi nije imao ozvučenje.

Mnogi gledaoci su bili nezadovoljni te su ispod klipa pisali da je ovo nepoštovanje ne samo produkcije, već i samih gledalaca.

Sa pravom se pretpostavlja da će Janjušu oduzeti od honorara jer je produkcija do sada redovno kažnjavala zbog ovog prestupa koji se direktno kosi protiv prirode rijalitija programa.

