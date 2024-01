OBAVJEŠTENJE za Miljanu Kulić: Nakon diskvalifikacije i nasilnog ponašanja, OVAJ KORAK se preduzima

Pripadnica sedme sile, tokom sinoćnje emisije “Pitanja novinara”, pozvala je Daria Radumirovića, kako bi otrkrio da li su mu se pojavile iskrene emocije prema Miljani Kulić, pre nego što je ona napustila Belu kuću.

– Osetio sam nešto. U jednom trenutku sam samo osetio neku iskru, ali nismo imali priliku da razvijemo išta – kazao je Dario, uputivši jasnu poruku Miljani o osećanjima koja ima nakon njenog izlaska, nagoveštavajući da je sledeći korak borba za njenu pažnju. Kako kometarišeš to što ti je rekla da joj je atrološkinja napolju predvidela da će upoznati nekoj sa tvojim početnim slovom imena i da će biti poseban za nju. Misliš li da je to istina? – upitala je novinarka.

– Ne vidim zašto bi imala razlog da laže. Ja sam se potrudio da joj bude lepo pored mene. Bilo mi je lepo dok smo se družili. Više stvari sam hteo sa njom. Ja sam rekao da bih voleo da se Miljana vrati i bio bih pored nje. Uradio bih neki zadatak, kada bi ona mogla da se vrati ovde – kazao je Dario.Da Miljana nije izašla, do čega bi doveo vaš odnos, šta misliš? – upitala je novinarka.

– To niko ne zna, teško je prognozirati, ali bi bilo slatko da je išlo napred – odgovorio je Dario.

– Imaju li Sneža i Miljana sličnosti? – upitala je novinarka.Pa… Nemaju one puno zajedničkih stvari. Miljana je mlada, pametna, slatka, atraktivna devojka, čak i da je više ne vidim, pamtiću je do kraja života. Snežana ima neke svoje kvalitete, ali o tome neću i ne zanima me – kazao je Dario.

– Da li ti je ona nekad nagovestila da si ti njen drugi Zola? – upitala je novinarka.Jeste, ali ja ne bih voleo da budem upoređivan sa njim.

