Svi detalji POMENA Janjuševog brata – Ovako će se obilježiti 40 dana otkako se desila tragedija

Tokom dana Marko Janjušević Janjuš pričao je sa Aneli Ahmić o pomenu njegovog pokojnog brata Mihaila Janjuševića, budući da se uskoro navršava 40 dana.

Janjušević je popričao sa Aneli koliko mu teško pada odlazak kući, te joj je ispričao kada će napustiti imanje u Šimanovcima, ali i kada će se održati pomen.

– Vidjet ću, četvrtak da krenem negde oko podneva, nema šanse da krenem u petak ujutru. Ja ću to reći, ma kakvi. Šanse nema… Taman tu noć u četvrtak veče da stignem, ako stignem tamo negde, da krenemo u podne. Četvrtkom su pitanja, do pola 7. Morać ići dan ranije, nema šanse na dan… – govori Janjuš i dodaje:

– Stignem četvrtak veče, da budem sa mojima tu. Petak je to u 12 časova, ručak će biti u 2 ili 3 i onda krenem. U 4 ako krenem nazad, tu sam oko 9, 10 uveče. Moram da vidim kad krenemo, gde će da prespavaju ko me bude vozio, imam tu drugove neke, što drže hotele neke, oni mogu tu prespavati.

– Ja ću da se obratim majci i da joj kažem da sam dobro, da je sve kako treba. Malo me uhvate neka razmišljanja, ali skrećem to i okrenem se drugim stvarima. Moram da ti kažem da se ne nerviraš za mene i to je to. Vidimo se uskoro – poručio je Janjuš, a zatim se zaustavio, jer od suza više nije mogao da priča, te se okrenuo i uputio nazad ka Beloj kući.

Podsetimo, Janjuš je otvoreno pričao o tome da ništa nije ukazivalo na tragediju.

– Nije istina da nismo razgovarali. Jedino zbog čega smo se udaljili jeste moj dug period u inostranstvu, a potom u rijalitiju, nismo se često vidali i zapravo to je jedino. On je već bio odrastao i sam je birao kako živi i ako možda nisam bio zadovoljan i srećan zbog toga, nikada mu jednu uvredu nisam rekao i nikada ga nisam sputavao šta će raditi u svom životu. I da sam možda pokušao da mu stanem na put nekim lošim postupcima, siguran sam da ne bih uspeo. Jedno je sigur – dok nisam dobio Krunu, najviše sam ga voleo na svetu – rekao je Janjuš, te priznao kako se osećao kad mu je bivša supruga Ena saopštila da je ostao bez brata.

– Bivša supruga i moja tetka su mi saopštili iako sam osećao dok sam izlazio da nešto nije u redu. To je najgori dan mog života, čak možda i gori od dana kad sam mu kupovao kovčeg. Užas, svaki dio našeg djetinjstva mi je prolazio kroz glavu i misli, svaka slika, sve, piše Srbija Danas.

