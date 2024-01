Veliki Šef donio odluku – Od danas je ON dio “Elite”, učesnici se zgranuli kada su ga ugledali

Popularni rijaliti učesnik šou-programa “Elita” Uroš Stanić nedavno je odlučio da obraduje prihvati specijalan zadatak Velikog šefa, kako bi usrećio cimera Marka Janjuševića Janjuša i obezbjedio mu kućnog ljubimca, psa rase džek rasel.

Kako je uspešno obavio ovonedeljni zahtev, producija je rešila da nagradi mladog tiktokera i usliši mu želju.

Naime, Drvo mudrosti pozvalo je Stanića u Rajski vrt, te mu ubrzo saopštilo da je uspeo da zadovolji uslove koje je Veliki šef od njega zahtevao, a nakon saopštenja, pripadnici obezbeđenja su mu dostavili novog ljubimca.

– Uroše, sećaš se kada si radio zadatak koja je nagrada bila – reklp je Drvo.

– Sećam se – rekao je Uroš.

– Evo ga kuče – saopštilo je Drvo mutdosti, a Stanić je krenuo da jauče od sreće.

– Predivan je – jedva je izvorio Uroš.

Podsećanja radi, Uroš Stanić dobio je zadatak od Velikog šefa da izvestan period provede u kostimu psa, kako bi Marku Janjuševiću Janjušu poklonio pravog ljubimca. Međutim, nakon što se bivši košarkaš pomrio sa Aneli Ahmić, Stanić se uplašio da će izgubiti njegovu naklonost.

– Meni je drago što su se oni pomirili, ja ne znam kako da se pomirim sa osobom koja mi je psovala majku. Šta ako me on sad odbaci, ja njega stvarno volim! Mislim da će odnos sada da nam zahladni, ali šta da radim. Ne mogu tu ništa da promenim. Ova situacija sada ima dve strane, pa kako za koga. Navikao sam da imam neki specifičan odnos s Janjušem, on me stvarno gleda kao stariji brat ovde. Nije tako bilo na početku i jasno je zašto sam sada povrijeđen. Sad bih rado izašao napolje da mogu – jadao se Uroš drugim učesnicima, piše Srbija Danas.

