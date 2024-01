“Ne postoji razlog da me ODVOJE OD DJETETA” – Aneli o borbi za starateljstvo – sigurna da Stanija stoji iza svega

Noćas su zadrugari tokom emisije “Pitanja gledalaca” pretresli najaktuelnije teme u Beloj kući. Jedno od pitanja je bilo upućeno Aneli Ahmić, a odnosi se na njenu borbu za starateljstvo nad ćerkom Norom.

Aneli je jednom prilikom izjavila da Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić navodno žele da joj oduzmu dete i da je zato bila na suđenju. Ubrzo se oglasio i Asmin koji tvrdi da Stanije nema nikakve veze sa njegovom borbom za starateljstvo.

– Plašiš li se da Stanija koja je medijski moćnija od tebe može da te predstavi kao nepodnobnu majku i da utiče da to da ti se oduzme dijete? – glasilo je pitanje.

– Ne plašim se toga – odgovorila je Aneli.

– Ona je tokom gostovanja na Red Tv-u kod voditeljke Dalile Dragojević rekla da dete treba da živi u zdravom okruženju – kazao je voditelj.

– Mom detetu ništa ne fali. Ne postoji razlog da me odvoje od deteta. Nemoguća misija je da mi se oduzme starateljstvo. To što ona i Asmin žele medijsu pažnju, to je njihova stvar. Neko je podneo tužbu, odnosno on je pod njenom kontrolom to uradio. Uverena sam da on sam to ne bi uradio. On bi pretio time ako se zaljubim, ali verujem da sam to ne bi uradio. To je proces, ne uzima se dete tako lako, ali sam uverena da da imam sve dokaze da mom detetu ništa ne nedostaje. Stanija želi sam medijsku pompu. Ne opterećujem se time, ali me ipak i pogađa kad neko izrazi želju da mi se oduzme dete. Ko je ona da priča o mojoj Nori?! On kao otac ima pravo da govori i da laže, ali ne ona. Šta ona zna o našem odnosu?! Milane, sve što je istina, ja ću da potvrdim, za ono što nije isitna, ne mogu da kažem da jeste. Od momenta kad sam postala majka, ja sam uzorna žena. U mladosti sam pravila greške, ali ništa drugačije nisam radila, što i sam Asmin – kazala je Aneli.

– Da li je ovo tvoj početak borbe za dete? – upitao je voditelj, piše srbija danas.

– Da, naravno. Sigurna sam da Stanija stoji iza svega ovoga. Ja sam kao majka savrešena. Moja mladost je moja stvar. Bitno je kakva sam kao roditelj. Kako sam se ostvarila kao majka, nisam se odvajala od Asmina – kazala je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari