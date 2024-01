“Asmin ako je muško…” Janjuš se obratio Anelinom bivšem – zgrožen jer blati ženu s kojom ima dijete

Tokom emisije “Pitanja gledalaca” pokrenuta je tema o borbi Aneli Ahmić za starateljstvo nad ćerkom Norom. Aneli je pre par dana izjavila da je bila na suđenju i da navodno Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić žele da joj oduzmu starateljstvo. Ubrzo se oglasio i Asmin koji tvrdi da Stanija nema nikakve veze sa ovom borbom.

Marko Janjušević Janjuš je noćas prokomentarisao ovu temu. Obratio se Asminu i poručio mu da treba da skrene pažnju Staniji da ne blati majku njegovog djeteta.

– Ne bih voleo da dođe naredni momak moje bivše žene i kaže joj da treba da mi oduzmu pravo da viđam Krunu, jer sam imao vezu u rijalitiju. Sigurno postoje problemi u svakom braku. Mogu da se požalim drugu ili drugarici, ali da odem i javno blatim majku svog djeteta?! On (Asmin) je muško, treba da kaže Staniji da ne treba da blati majku njegovog deteta, a on neka kaže šta ima već, ali njoj. Ne osporavam to što je on išao negde, uradio je šta je uradio, ali ovo mi nije jasno. Blati se žena s kojom ima dete. Ne bih mogao da zamislim da Aneli zabrani da Asmin viđa svoje dijete – kazao je Janjuš.

– Naravno, ja to ne branim – dodala je Aneli.

– Aneli one zagrljaje i suze niko ne može da odgumi. Dokazali ste emocije – glasila je naredna konstatacija.

– Ovdje me mnogi optužuju da sam glumica, a ja to nisam. Volim ga, vidim da on mene voli. One suze nisu mogle da se odglume. Da radim išta zbog kadra, ja bih sad plakala jer pokušavaju da mi oduzmu starateljstvo – rekla je Aneli.

– Milane, danas mi je jako loše, jer je danas mesec dana od momenta kad sam saznao da mi je brata više nema. Znam da je sa mnom biti jako teško, nije to sve lako. Kad bude bilo četrdeset dana, opet ću biti malo ćutljiv. Ovo je teška sitacija, kako moja, tako i njena. Obostrano nam je teško – kazao je Janjuš, piše Srbija Danas.

