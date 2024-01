“KATASTROFA ŠTA SAM SAZNALA…” / Jovanina majka ZGROŽENA nakon kćerkine afere sa Peđom Medenicom

Bijelom kućom jedna od glavnih tema i abrova je odnos Jovane Cvijanović i poznatog pjevača Peđe Medenice. Nakon što se nagađala priroda njihovog odnosa i kako je on tekao, učesnica Elite odlučila je da stane na put nagađanjima i prizna da je bila u tajnoj emotivnoj vezi sa njim.

Portal Pink.rs stupio je u kontakt sa njenom majkom, koja nam je otkrila kako gleda na cijelokupno dešavanje.

Jovanina majka priznala je šokiranost nakon onoga što je njena kćerka izjavila, te je otkrila kakav stav ima o svemu što je saznala.

– Zaista za ovo nisam znala. Mi smo poslovno sarađivali sa tim čovekom, jer je moj brat držao klub. Mnogi pevači su tu nastupali. Katastrofa je ono što sam saznala. Bože sačuvaj. Ne mogu da poverujem u sve to, ne mogu da zamislim da se to desilo. Ako je i tako bilo, ona se sigurno kaje zbog toga što se desilo. Iskreno, za mene kao majku je to veliki stres – istakla je Jovanina majka.

Podsetimo, od jutros svi domaći mediji bruje o aferi oženjenog pevača, Peđe Medenice i zadrugarke, Jovane Cvijanović. Jovana je noćas u “Eliti” ispričala svoju ispovest o vezi sa Peđom. Ona tvrdi da su se tajno viđali godinama, a pevač se još uvek nije oglasio povodom ove teme.

Prema Jovaninim riječima, on je bio sa njom u vezi dok je njegova žena bila trudna.

