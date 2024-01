Ova ljepotica je SUPRUGA Peđe Medenice: Zadrugarka ga optužila da je VARAO trudnu ženu sa njom, a od njega ni traga ni glasa

Od jutros svi domaći mediji bruje o aferi oženjenog pevača, Peđe Medenice i zadrugarke, Jovane Cvijanović. Jovana je noćas u “Eliti” ispričala svoju ispovijest o vezi sa Peđom. Ona tvrdi da su se tajno viđali godinama, a pjevač se još uvijek nije oglasio povodom ove teme.

Prema Jovaninim riječima, on je bio sa njom u vezi dok je njegova žena bila trudna.

– Ja sam tad bila maloljetna i tada sam ga stvarno voljela kao osobu, on je mene lagao da me voli. Mi smo se upoznali u Tršiću, razmenili smo brojeve, on me je pozvao na nastup, na kraju smo završili kod njega u smeštaju i tamo smo vodili ljubav. Ja sam ga kasnije guglala i saznala sam da je u vezi već 15 godina i videla sam da nemaju dece, lagala bih kad bi rekla da ga nisam pretraživala. Za mene je to bila prava ljubav, čuli smo se non-stop, govorio mi je da me voli. Nakon dve godine sam upoznala njegovu ženu, kad mi je dao karte za njegov nastup, on mi je rekao da će tamo biti i žena, kad sam je videla htela sam da propadnem u zemlju. Meni je posvetio pesmu ‘Ne lupaj mala’, to je sigurno istina. To je bilo kad sam imala 21 godinu. Nije mi se kasnije javljao 3 dana zbog stomaka i posle smo prekinuli odnos. Neću da pričam kakav nam je s*ksualni život bio. Moji su bili zgroženi kada su čuli za naš odnos – rekla je Jovana u “Eliti”.

Peđa se trudi da ne eksponira svoju suprugu javno i ne pojavljuje se s njom često na javnim događajima.

Međutim, u više navrata je na Instagramu objavljivao njihove porodične fotografije, gde sve deluje idilično i skladno.

Pjevač je u zajednici više od 20 godina i sa svojom suprugom ima sina i kćerku, piše srbija danas.

