“Završit će u INVALIDSKIM KOLICIMA, biće MASAKRIRAN” Miljana spremna da plati ljude da UNIŠTE Zolu – pale ozbiljne prijetnje

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola obilježili su rijaliti program “Elitu” svojim ljubavnim odnosom. Danima se spekulisalo da li je Miljana u drugom stanju, s obzirom na to da su imali nezaštićene intimne odnose. Međutim, ispostavilo se da je dobila ciklus i da nije trudna.

Tokom emisije “Pitanja gledalaca” Miljana je dobila hipotetičko pitanje o Zoli i njegovoj majci Bosi. Miljana se iznervirala i uputila je jezive prijetnje Čoliću.

– Hipotetički, šta bi poručila Zoli, kada bi saznala da se provodi bez tebe, da ne mari ni za to da li si trudna i da je njegova majka zgrožena i na pomisao da ti čekaš njegovo dete? – glasilo je pitanje, koje je pročitao Milan Miljani Kulić.

– Ne odgovaram na hipotetička pitanja. To je verovatko jedan gledalac koji nas ne voli napisao pitanje, pa su drugi lajkovali. Apsolutno verujem njemu (Zoli) i onome što mi je pričao kada mi se kleo u majku i ljubio krst. Šta Bosa priča i to ne verujem, ona se nikad nije oglašavala povodom našeg odnosa i kada smo bili u sukobu, ona je bila neutralna. Ne verujem u hipotetička pitanja i da se Zola i njegova majka slade – rekla je Miljana, a onda je posle par minuta promenila mišljenje:

– Ali, ako je hipotetički to istina, samo ću reći da neću birati sredstva da im uništim život. Ako mi je svesno pravio dete, svesno me lagao i želeo da me diskvalifikuje da ne bih zarađivala ovde za svoje dete, apsolutno ovom prilikom kažem javno, da neću birati sredstva da dođem do cilja, da mu uništim život. Da li ću platiti nekim ljudima da ga vežu u šumu i da ga osakate za sva vremena. Neću birati sredstva da i on i njegova majka budu uništeni. Njegova majka koja podržava to što je radio, a ona je samohrana majka i zna kako je prošla kada je zvala Lazarevog oca. Ne bojim se nikoga, ni zakona. Niko me neće sprečiti da ih uništim i da ih raznesem. Imam ljude koji me podržavaju i koji su spremni da urade za mene sve. Neke ću ljude srediti, da ga masakriraju, završiće u invalidskim kolicima, majka će ga tako šetati do kraja života u kolicima. Ako se igrao sa mnom, apsolutno sam na sve spremna – odgovorila je Miljana Kulić, pa pretnjama zgrozila brojne gledaoce rijalitija, koji nisu mogli da veruju šta ona izgovara u programu.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari