Posljedice došle na naplatu u Elitu – cijela kuća na nogama zbog skandala Teodore i Bebice: Osuđuju je

Noć iza nas obeležila je emisija ‘Izbor potrčka’ kao i ‘Pretres nedelje’ sa voditeljkom Ivanom Šopić.

Na samom početku večeri Anita Tomić se pokajala što Žani Omniji nije pružila ruku, ali joj je dala srednji budžet.Anita mi je dala srednji budžet ali nisam dobila ruku. Može da se ostavi utisak kakav hoće, ja nisam bila navalentana na tom rođendanu, tamo idemo već petnaest godina. Jovana i Anita su same sele za sto gde sam ja sedela. Kome ne odgovaram, nemam ništa protiv. Anita ne misli da ja imam nešto protiv nje, ja sam Jovani rekla nešto u poverenju, nisam je uvredila -rekla je Žana.

– Dala sam srednju budžet Žani jer mislim da bi mi bilo ko ovde lošije uradio nego ona. Mislim da nije bilo kulturno što joj nije pružila ruku. Situacija na rođendanu mi nije prijala ali ja protiv Žane nemam ništa i zaslužila je srednji budžet, osećam da tako treba -rekla je Anita.Ja imam za jedno deset budžeta suprotno mišljenje. Ovo za Žanu nije spuštanje lopte, Anita procenila da tako treba i tako je osetila. Ono što sam rekla za rođendan, stojim iza toga. Žana je prošle godine rekla jednu stvar, kao drugar u poverenju. U tim trenutcima ta informacija mi je dobro došla jer mi se Anitino ponašanje nije svidelo i htela sam da je otkačim. Međutim to se ispostavilo kao laž -rekla je Matora.Potom se umešala Bojana Pavlović i pokušala da Jovani Tomića Matoroj objasni da joj se Anita nabacuje.

– Podela budžeta mi je bila kao da se konsultovala sa Matorom, ali nije. Intersantno je što je mnogo sitničava devojka i mnogo male, nebitne sitnice je nekome uzela za zlo, a meni su takvi ljudi priglupi. Ne može da ima razvijeno mišljenje kad sa ljudima ne provodi vreme. Za mene je mislila da sam dobra, pa loša, pa dobra. Što se tiče ove druge situacije u garderoberu – rekla je Bojana.

– Itekako sam bila pretnja kad sam ušla tek, itekako lepo izgledam. Ja za sebe mislim da sam lepa i pametna. Ne interesuje me da im uzimam brak, napolju sam rekla da ću dati šansu da ih upoznam, a da me njihov brak ne interesuje. Bilo je netrepeljivosti i onda je Matora dala taj fidbek da me upozna i videla je da nisam u tom fazonu. Osetila se netrepeljivost posle koje smo ušle u korektan odnos to je moje mišljenje bilo. Imam mišljenje o njoj i Matoroj odvojeno. Ja mislim da one imaju bolestan odnos, to je previše. Anita odiše haosom, voli haos. Meni je bilo čudno, što bi mene neko provocirao. Mnogo često me pogleda – rekla je Bojana.Matora je rešila da stane u zaštitu svoje žene te je ušla u sukob sa Bojanom.

– Nisam imala potrebu danas da odgovaram jer je možda devojka tako videla, možda se istripovala, to je se sa tačke gledišta. Ne pecam se. Meni je zasmetalo i ponosna sam na sebe, Bojaan je bila jako loše isto. U trenutku je Bojana rekla da je boli ku**c ako neko misli kao Anita. Ja sam to shvatila lično. Možda bih i odreagovala ali sam spustila loptu jer bi to drugačije izgledalo -rekla je Matora.

– Meni je zasmetalo jer mi je rekla da sam loš čovek a nije iznela ni jedan argument -rekla je Bojana.

– Ja ne bih mogla da se družim sa nekim ko leči svoje frustracije i nameće neki autoritet. Kao što ona analizira moju ličnost, tako i ja. Bojanu nešto muči pa je često nezadovoljna. meni je ovo samo njeno mišljenje i nije mi rešetanje dok me neko direktno ne uvredi. Anita je prva devojka za mogu biti sigurna da me voli i apsolutno joj verujem. Dugo sam ovde da bih imala strah od nečijeg komentara -rekla je Matora.

Potom je Anita napravila šok potez i postavila za potrčke Milicu Veličković i Adama Đoganija.

– Lakić može da sedne, jer ne žekim da se mešam u njegov porodični život. Tamara G. i Munja neka ustanu. Neka sednu Terza i Danka, ne mislim da tu nešto postoji. Munja i Tamara neka sednu. Milena i Samir neka sednu. Volea bih da vidim kako će se izolacija izgledati i da li će Milica dokazati ljubav Terzi. Milica i Adam su potrčci – kazala je Anita.

– Voleo bih da Zola dođe, da te stavim sa njim u izolaciju. Ovo je jako pokvareno što si uradila – kazao je Terza.

– Anita nije dobra sa Terzom i Milicom toliko, da treba da se libi da ih postavi. U redu je da im se ne razdvaja, ali lično smatram da im reakcija nije potkovana – kazala je Matora.

Potom je Anita za omiljenu osobu izabrala Matoru.

– Naravno moja žena, da uživamo kao rpošle godine – rekla je Anita.

– Možda još bolje, samo nećemo imati problem da li mi viri, noga, ruka – rekla je Anita.

– Od kad mi je žena imam osećaj kao da svi pilje, ali bračne obaveze moraju da se ispune – rekla je Matora.

– Ona ispašta jer mi govori da ćutim, pa ja sve što bih rekla ovim ljudima istresem na nju, ali više neće trpeti turturu – rekla je Anita.

Nakon izbora potrčka Terza je otkrio da li će biti u sendviču sa Adamom i Milicom.

– Šta ima da idem sa njom, nego je ružno, jadno. Haos bi bio kad bih je ja poslao sa Zolom – rekao je Terza.

– Neću ni da provodim vreme tamo. Klošari bre jedni zato joj se i zapalilo testo – rekla je Milica.

– Ovo je zbog frizera veruj mi. Aneli i Slađa su bile u fazonu da ja idem prva, Anita me pita je l’ može prva jer joj je rođendan i ja joj kažem ne jer sam dve nedelje bila bez frizera – rekla je Milica

– Nema više komuniakcija – rekao je Terza.

