VIKI NA “VEČERIMA SEVDAHA” U TUZLI: Nermin će meni sada biti mentor, mijenjamo uloge

Umora na njenom licu nema, jer kako nam je rekla posao, ljubav prema pjesmi i kontakti sa ljudima čine je izuzetno sretnom.

-Nova sezona je tu, ali su i nova pravila, a što mene posebno raduje. Ponovo sam u takmičenje vratila Rijada Rahmanovića, a pošto smatram da mu je u prošlom krugu nepravedno i prerano prekinuto takmičenje. Rijad zaslužuje mnogo više i fenomenalan je pjevač. Potrudit ćemo se da u ovoj sezoni prikažemo njega u još boljem svijetlu nego što je bio do sada. Vratila sam i Elzana Pilicu, Lejlu Brčaninović koja je mlada djevojka i koja tek sada sazrijeva i stasava, njeno vrijeme tek treba da dođe. Svojevremeno kada je bila kod mene bila je veoma mlada, mislim nekih 16 godina da je imala, danas je to mlada lijepa i zgodna djevojka, a lijepo pjeva. A, tu je Marija iz Zaječara. U posljednjoj emisiji ovog kruga imat ćemo baraž, a nakon kojeg ćemo dobiti još kandidata, nećemo ih mi birati već taster. Tako, da koga god dobijemo, tako nam je kako nam je.

Kakva je atmosfera među članovima žirija?

-Situacija je mnogo mirnija, stabilnija. Među članovima žirija se promijenio i taj neki stav prema kandidatima, mnogo smo staloženiji, blaži, nema više te neke agresije, agresivnog ponašanja. Sve je blaže, mirnije, a što nam svima baš prija. Naravno da dolazi i do rasprave i do sukoba mišljenja, a na kraju krajeva u svakoj kući, domaćinstvu dolazi do toga,ali opet sve to ima neku granicu. Sve je u nekim mjerama pristojnosti, a nekada ranije te granice su zaista umjele da se pređu i to daleko, a što je znalo da bude, da ne budem pogrešno shvaćena, degutantno i oprečno. A, danas sve to ima neku svoju mjeru.

Pred Vama je jedan nastup, a kojem se Vi posebno radujete, nastupat će te na Večeri sevdaha, 30. novembra u Tuzli. S kavom strepnjom, oduševljenjem prilaziti tom nastupu?

-Zaista dobro pitanje. Zaista sa velikim oduševljenjem i entuzijazmom prilazim tom nastupu, jer je to za mene nešto gdje ja do sada nisam imala prilike da nastupam, a opet s druge strane nešto što mnogo volim. Sevdalinke sam veoma često slušala tokom takmičenja, ocjenjivala, moje kandidate spremala da pjevaju sevdalinku. S Nerminom Handžićem sam dosta sevdalinki spremala za takmičenje, a on je sevdalinke još kao dijete počeo da pjeva u Tešnju. A, evo sada je meni ukazana ta posebna čast da nastupam na jednoj takvoj večeri sevdalinke i da istu pjevam. Zaista će mi biti veliko zadovoljstvo i čast da pored jedne Hanke Paldum, Snežane Đurišić, Halida Bešlića, Asima Brkana budem i ja dio te ekipe. Naravno tu će biti i mladi pjevači poput Mirze Selimovića, Nermina Handžića, jer taj podmladak je veoma bitan da nastavi tradiciju sevdaha. Odlučila sam se da pjevam pjesmu „Vino piju nane age Sarajlije“, a sa Nerminom ću da otpjevam pjesmu “Oj Safete ,Sajo Sarajlijo“, a kako sam čula od organizatora upravo ta pjesma nije do sada ni jednom pjevana na tom festivalu, koji ove godine proslavlja 15 godina postojanja. Razmišljam kako da se obučem, šta da obučem, kako da se pojavim na jednoj takvoj manifestaciji, jer to je ipak nešto sasvim drugačije od mojih ostalih nastupa. Garderoba mora da bude jako elegantna, klasično, nešto posebno, svečano.

Obzirom da Nermin od malih nogu pjeva sevdah, može li se desiti da sada Nermin bude Vaš mentor pred nastup u Tuzli?

-Hahaha, da da, ali baš je tako. Ako smijem da kažem Nermin je u izvođenju sevdalinke perfektan i to prosto iz njega izlazi, to njemu leži. Sevdalinka je voda koju je Nermin pio od malih nogu. Ja nisam toliko iskusna u sevdalinkama, sada ćemo zamjeniti uloge i on će meni da bude mentor. Naravno i uz veliku podršku mog supruga Tašketa.

Da li ste već dogovorili nastup za Novu godinu?

-Da bit će to u mom rodnom Nišu i veoma, veoma se radujem. Nakon trideset godina ponovno u Nišu na trgu, u gradu gdje sam rođena i kojeg neizmjerno volim i u srcu nosim, piše express.ba.

Bato Šišić

