MILJANA DANAS IZLAZI IZ “ELITE 7”: Nišlijka pobjesnila, pa najavila HAOS

Kulićeva je, inače, prije nekoliko dana izašla iz “Bijele kuće” i tom prilikom je vidjela sina Željka, a sada je najavila novi izlazak:

– Nikada raspoloženija nisam bila, vidjela sam svog sina i super mi je – počela je Miljana, pa nastavila razgovor sinoć s Darkom Tanasijevićem:

– Ja sam glumila budalu, kako bih vidjela kako stvari stoje. Ljudi se ovdje nadaju da ću ja da propadnem. Ovde dolazi do sukoba mišljenja, a mene konstantno napadaju – rekla je Miljana i otkrila da treba da ide kod ljekara.

– Idem kod ljekara sutra, apsolutno ću sve vidjeti – rekla je Miljana, pa nastavila:

– Imala sam sukob i sa Matorom i Anitom. Ja sam opet sama protiv svih. Sa mnogima sam u sukobu, ali ja nikoga ne mrzim – rekla je Miljana pa je komentarisala Teodoru Delić:

– Nju je Taki je*ao. Ne bih to komentarisala, a ona non stop mene napada, a ja nisam ljubomorna na tijelo koje ima cijenu. Meni jedna fu*sa priča o majčinstvu, sve su to laži skraćenog, patološki laži – rekla je Miljana.

Miljana progovorila o sukobu sa Anitom i Jovanom Tomić Matorom.

– Anita je bila sretna kada je Matora bila kod ljekara, nikad sretnija nije bila, Ona koristi Matoru, a one su mene napale, pa su rekle da će podržati Ivana da mi uzmu dijete – rekla je Miljana, pi[e Novi.

