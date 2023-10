ANA ĆURČIĆ ZAPOČELA RAT SA “PINKOM” Žestoko udarila na voditelje – “Darko, zašto lažeš?” Objavila PREPISKE

Pre dva dana od strane produkcije “Elite” najavljeno je gostovanje Ane Ćurčić u studiju u Šimanovcima, kod Dušice Jakovljević. Ipak, drugoplasirana učesnica “Zadruge 6” odlučila je da se ne pojavi u emisiji, ali nije želela da otkrije razlog takve odluke.

U želji da saznamo nešto više, Anu je kontaktirala redakcija portala Srbija Danas, a ona je kratko poručila: Stojim iza ovoga što sam napisala. Ne gostujem na Pinku, niti ću ikada više. Neću se više oglašavati povodom toga što sam tema u “Eliti”, a tema sam i te kako, ništa me ne zanima. Ne sviđa mi se to što mi se radi, i trenutno sam u teškoj ekspanziji medijskog linča. Molim vas, razumite me, hvala – rekla je Ćurčićeva. Ovim povodom za naš portal se oglasila i Dušica Jakovljević, koja je trebalo da ugosti Anu u emisiji, a voditeljka je kratko i jasno prokomentarisala da je u njenu emisiju svako ko želi da dođe, dobrodošao.

– Nemam komentar, ja sam voditeljka. Tako da ko došao dobrodošao pak, Ćurčićeva se tokom emisije, u kojoj nije želela da se pojavi i javno govori svoju stranu priče, oglasila na svom Instagramu optužujući voditelje “Elite” Darka Tanasijevića i Ivanu Šopić, a potom je prepiske i objavila. Što lažeš Darko? Da nisam smela, što radite ovo? Odbila sam jer NEĆU, a to ste i hteli. Da uđem znači??? Na moju grbaču sve opet, no no – pokazala je Ana poruke koje je slala Darku, međutim, odgovora nije bilo.

Odmah potom je objavila i poruke koje je razmenila sa Ivanom Šopić.

– Ivana zdravo, Ana je. Čemu potreba da kažeš da se neki čovek čuje sa mojom ćerkom kad je to laž? I to teška laž i optužba. Zašto? Kad znaš da nije tako. Lep pozdrav, Ana – napisala je Ćurčićeva, a Ivana joj je odgovorila.

