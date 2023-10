OGLASIO SE ASMIN I SVIMA STAVIO DO ZNANJA DA ĆE SE BORITI ZA STANIJINU LJUBAV: Pogledajte samo šta je objavio

Stanija Dobrojević je riješila da na neko vrijeme stavi tačku na odnos sa Asminom Durdžićem, zbog toga što je poljuljana zbog raznih informacija i tvrdnji o njemu, a pogotovo nakon suočavanja sa njegovom bivšom partnerkom Aneli Ahmić prije dvije noći u Eliti, gdje ga je ona nazvala “monstrumom”.

Kako je klupko nakon toga počelo da se odmotava, u javnost je svaki dan krenuo da izlazi prljav veš iz porodice Durdžić-Ahmić, piše Express.

– Od ljubavi se ne živi, ali se za nju gine – napisao je Asmin u svojoj objavi na Instagramu.

Po svemu sudeći Durdžić ne odustaje od Stanije, a da li će ona ostati imuna na njegovo dokazivanje ljubavi ostaje da vidimo.

Podsjećanja radi, Asmin je također u sukob ušao i sa Anelinom porodicom, te je išao do te mjere, da je objavio eksplicitnu fotografiju njene sestre Aneli, a uz sve to “počastio” ju je raznim uvredama i prozivkama.

Inače, Stanija je prije gostovala u emisiji “Premijera” i otkrila da je Asminu uputila teške riječi:

– Zvao me je prije sat vremena, vrištala sam na njega. Rekla sam mu da obriše slike moje da ne želim da budem dio polusvijeta! Gdje je dosta, kada je dosta?! Ja nisam glupa ako se pravim da ne vidim i ako ne igram prljavo. Meni je žao samo djeteta u ovoj cijeloj priči. Ili da se sve ovo završi i da sve stane ili nek se tjera sa cijelom ovom lakrdijom od priče i ljudi. On mora da bude čist, to je moj uslov. Meni njegova pljuvačina ne treba. Da se čak i jednog dana pomirimo, najbolje da probamo bez djeteta, jer ja nisam jedna od onih koje misle da dijete nešto spašava. Kasnije samo može da bude veći problem – izjavila je Dobrojevićeva.

Facebook komentari