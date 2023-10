FILIP JAVNO ZAPRIJETIO ALEKS: Obratio joj se žestokom porukom, a evo i šta ga je dovelo do tačke pucanja

Bivši rijaliti učesnik Filip Car i njegova doskorašnja verenica, pobednica šeste sezone “Zadruge”, Aleksandra Nikolić na ratnoj su nozi otkada je ona iznela u javnost sav prljav veš iz njihovog odnosa.

Nikolićeva je rešila da prekine javno prpeucavanje te se nedavno i obratila takvom porukom na svom Instagram profilu. Filip se sada oglasio na društvenoj mreži Tik Tok i izneo svoj stavNeko od mojih, naših zajedničkih ljudi koji nju vole i podržavaju “bam, bam, bam” po njima, blokiranje. Čekaj, daj stani malo, je*ote te su stvari nedopustive. Za tu ženu mogu ja da kažem nešto loše i niko drugi. Isto tako ona za mene ima pravo da kaže šta hoće, a ne može da dozvoli drugima da to rade – rekao je Filip, a onda se nadovezao:Kakvi novopečeni moderatori i ovi i oni, ne možes da kažeš bilo šta loše za nekoga svoga. To su neke normalne stvari, tako da se zna to kod mene. Video sam tamo u lajvu šta se dešava, to se kod mene neće dešavati, kod mene takvih komentara neće biti – rekao je Filip.Kako će Aleksandra reagovati na ovo, ostaje da vidimo.

