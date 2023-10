PRVA TRUDNOĆA U ELITI? Ovo je prva zadrugareva reakcija na vijest da postaje otac

Ona mu je tom prilikom otkrila da jok kasni period i da je vjerovatno tudna

– Ti ako možeš, prepucavaj se s njim – rekao je Terza.

– Ja ne mogu, majke mi, nije ni bitno. Ako ti kažem nešto, kažem ti – rekla je Milica.

– Neću da dolazim više u ove situacije, popričali smo sinoć, ne ide opet danas…Ljudi mi kažu da ga provociraš. Ja sam u totalnom rasulu, raspadu sistema, ne znam gdje sam i šta radim. Ti ne znaš šta si meni uradila u glavi – rekao je Terza.

– Ja ne radim ništa – rekla je Milica.

– Pa bolje da se sklonimo i ne radimo ovo. Ti si svjesna da brukamo porodicu. Je l’ si normalna?! Brukaš svoju majku, ja svoju, sve žive brukam. Ako ne ide, skloniću se od tebe i to je to. Naćićeš drugog i boljeg momka i to je to- rekao je Terza.

– E neću – rekla je Milica.

Budi sama, neću da bude da ja ovde pravim stvari. Tijelo mi se raspada, duša mi se raspada. Mozak mi je izgorio – rekao je Terza, piše novi.

– Nemoj brate, treba da dobijem, kasni mi – rekla je Milica.

