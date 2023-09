Trudna Aleks Nikolić stiže u “Elitu”, evo i kada!

Direktorka programa televizije Pink, Milica Mitrović izdala je zvanično saopštenje putem svog profila na društvenoj mreži Instagram.

Ona je otkrila da pobednica “Zadruge 6”, Aleksandra Nikolić, stiže u “Elitu”Aleks će biti specijalna gošća voditeljke Dušice Jakovljević u petak u 22 časova, nakon čega će predstavnici sedme sile ispitivati aktuelne učesnike “Elite”.Podsetimo, juče se saznalo da je Nikolićeva trudna, a ona je kasnije potvrdila ovu informaciju, a potom otkrila da je u trećem mesecu, kao i da nosi devojčicu. Nikolićeva je ostala trudna sa bivšim verenikom Filipom Carem, sa kojim više nije u dobrim odnosima.

Nikolićeva je sinoć održala “lajv” na društvenoj mreži Instagram i otkrila da je on za nju monstrum i nečovek.Zbog nje ću se boriti i izdržati sve jer će moja preslatka devojčica imati sve. Filipa ne bih da komentarišem, on je nečovek za mene i monstrum, i da umre, ne zanima me. Želela sam da budemo u korektim odnosima, ali to je džabe. Od njega ne tražim apsolutno ništa – poručila je Aleks

