ANĐELA I ZVEZDAN SLAVNIĆ USKORO OČI U OČI: Đuričićeva progovorila o bivšem dečku, evo šta je imala da poruči

Anđela Đuričić iskoristila je letnju sezonu da se za sve pare odmori i napuni baterije pred novi projekat „Život piše“, koji će se emitovati na Televiziji Hajp, a u kom će gledaoce voditi kroz najbolnije i najteže životne ispovijesti sagovornika.

Osim toga, mlada voditeljka se osvrnula na svoje učešće u rijalitiju, bivšeg emotivnog partnera, ali i na trenutni emotivni status.

Da li si se konačno odmorila od svega što je uslijedilo nakon rijalitija?

– Jesam jer sam odmah po izlasku počela da radim. Posvetila sam se porodici, poslu, prijateljima, tako sam se spontano i odmorila. Sve je krenulo u boljem smjeru.

U tvojoj novoj emisiji „Život piše“ gosti govore o svojim teškim životnim pričama. Koliko ti je teško da ostaneš profesionalna i suzdržana, s obzirom na to da ljudi preko puta tebe dijele potresne ispovijesti?

– Format emisije je veoma izazovan jer zahtjeva da ostanem hladna i da se držim u trenucima kada ljudi iznose svoje teške životne priče. Ali ako se desi da pokažem emocije kao voditelj, to je normalno i sve je za ljude. Ne bi mi bio prvi put da pred kamerama pokažem emocije.

Da li si oprostila sebi to što si bila emotivna i rastrojena svih mjeseci rijalitija?

– I to je sastavni dio života, prvo veliko životno iskustvo. Nisam to sebi ni zamjerila da bih morala da opraštam. Normalno je da nekad pokažemo manje emocija, nekada više, ljudi smo od krvi i mesa i to nije ništa strašno.

Postoji li nešto što nikada sebi nećeš moći da oprostiš?

– Ne, a da me pitaš za godinu ili dvije, vjerovatno bih imala šta da ti kažem. Nisam imala dovoljno vremena da se posvetim tim stvarima.

Opiši novu Anđelu u tri riječi?

– Borbena, hrabra i uporna.

Jesi li emotivno zauzeta ili još uvijek uživaš u slobodi?

– Uživam u slobodi i zbog toga sijam. Ne bih svoju slobodno menjala ni za šta.

Šta treba da uradi muškarac da bi te osvojio sada kada djeluje da ne vjeruješ muškarcima?

– Da bude originalan na svoj način. Original uvijek prolazi, kopija ne.

Podnijela si krivičnu prijavu protiv bivšeg partnera Zvezdana Slavnića, dokle se stiglo sa tim?

– Svi sudski procesi su, kako za njega, tako i za ostale medije koje sam tužila, u toku. Kako kreće zima, tako kreću i moji sudski procesi i svakodnevno stižu zahtjevi. Vrlo brzo će to sve biti javno, piše Alo.

Facebook komentari