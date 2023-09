“PRETUKLA MI JE KĆERKU, UMRLA JE ZA MENE” – Mustafa Durdžić otkrio šokantne informacije o Aneli Ahmić, evo šta joj je poručio

Sedmicama unazad jedna od glavnih tema jeste skandal u kome su glavni akteri Stanija Dobrojević, koja je bila sa oženjenim Asminom Durdžićem, a njegova bivša partnerka Aneli Ahmić odlučila je da starletu raskrinka do koste, piše Srbija danas.

Ipak, sada su se pojavili šok detalji o Aneli koje je iznio u javnost Asminov otac Mustafa.

On se oglasio na društvenoj mreži Fejsbuk i tvrdio da je Aneli pretukla njegovu kćerku, te da je nakon toga ona za njega mrtva.

– 17. Jun 2021. Ovo je bio dan kada je Aneli umrla za mene. Prvo mi je pretukla kćerku, zatim sam zamolio policiju da je puste iz zatvora i da ćemo to riješiti između nje i moje kćerke u Austriji. Pu Cazin (prim. aut. policijska stanica Cazin) mi je izašla u susret i oslobodili su je uz kaznu. Pustio sam je da dođe kod moje supruge, a ona je mojoj ženi rekla da bi sve isto ponovila. Onda sam ja rekao, e sada je kraj. To žena, ma to nije ni životinja. – napisao je Mustafa Dudržić, otac Asmina koji je pomenutu učesnicu rijalitija prevario sa starletom Stanijom Dobrojević.

