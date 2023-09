ZVEZDANOV PRIJATELJ ULAZI U ELITU! Slavnić mu dao savjet ZLATA VRIJEDAN, a on pominje Anđelu Đuričić!

Ispred hotela u kome će učesnici provesrti dan pred ulazak na imanje u Šimanovcima se pojavio i David Romano, poznatiji kao David Čuburac.

David će biti novi učesnik “Elite”, a tokom trajanja “Zadruge 6” je bio gost u emisiji “Redaljka” na RED televiziji, gdje je komentarisao dešavanja na imanju. Tada se osvrnuo na svoje poznanstvo sa Zvezdanom Slavnićem, kojeg poznaje još od devedesetih godina.

– Ulazim radi šoua, zabave i informacija. Imam dosta informacija. Te informacije sam dobio od mojih dobrih prijatelja, a jedan od njih je i Zvezdan Slavnić. On me je savjetovao da budem staložen, da budem miran i da ne ispucam sve metkove istog momenta. Postoji dosta lijepih zadrugarki koje su bile u Zadruzi i koje su uspjele da zadrže gospodski stav. Anđela Đuričić, bivša Zvezdanova djevojka je jedna djevojka koja je uspjela da zadrži svoj stav. Fetiši su širok pojam i meni se to lično ne sviđa. Meni je drago što je Zvezdan bio sa njom – Rekao je pred ekipom portala Srbija Danas Čuburac.

