OVA ODLUKA PROMIJENIT ĆE TOK RIJALITIJA! Proglasile ga NAJBOLJIM FRAJEROM, pa se obratio ženama “Elite”

Kako je produkcija rijalitija “Zadruge” potvrdila, a ekipa portala Srbija Danas juče imala prilike da se uveri, bivši markantni učesnik Mensur Ajdarpašić ponovo će se naći na imanju u Šimanovcima, ovog puta u “Eliti”, gdje će se boriti za glavnu nagradu od 100.000 evra.

Kontroverznog Crnogorca koji je pred ulazak u sedmu sezonu napravio fizičku transformaciju, predstavnici sedme sile uhvatili su na ljekarskom pregledu, na kom je priznao da je dosta radio na sebi, te da je sazrio u odnosu na svoja prethodna učešća.

Mnoge nove zadrugarke rekle su da im je Mensur uvijek vežio za najboljeg frajera, on je istakao da ga to ne iznenađuje, kao i da bi i on delio isto mišljenje da je na njihovom mjestu.

– Slobodan sam. Vjerujem da su rekle da im se sviđam, i ja bih na njihovom mjestu isto rekao. Umijem da se ponašam i da se nosim sa tim, hvala svakako svima na lijepim riječima – rekao je Mensur kroz osmijeh, pa otkrio šta njegova potencijalna ljepša polovina mora da posjeduje:

– Mora da ima 1.000.000 evra u kešu. Stvarno ne razmišljam šta mora da ima, jer mi to nije fokus trenutno, ali generalno treba da bude zrela. Ne želim da kažem da ništa neće biti u rijalitiju, to ostavljam životu da odluči – kazao je najpoželjniji frajer.

Facebook komentari