“ŠALJU LJUDE DA ME ZASTRAŠE, DA NE PRIČAM!” Bebica ne prestaje da šokira o Kulićima, ozbiljne optužbe!

Bebica je uživo u programu iznio niz šokantnih optužbi i tvrdnji, a jedna od njih je i da su mu Miljana i Marija pretile i kako kaže, slale ljude da ga zastrašuju.

– Potcijenio si mog muža, prijete mi, kažu mi da će mi Siniša poslati ljude, naletjeli su na faul, oni njima plate da me zastraše, presretnu me na ulici! Hoće da me ućutkaju! – rekao je Bebica.

– Miljana kaže da i ako dobije novac od kocke, taj novac ne ulazi u njenu kuću nego se daje u humane svrhe – rekao je Darko.

– Koliko si često klimao glavom samo zarad mira u toj kući? – rekao je Darko.

– Više puta je tako trajalo, gledao sam Miljanu da da sklonim od toga – rekao je Bebica.

– Pričalo se da te Marija pljuvala sa fanovima – rekao je Darko.

– Slala im je svašta, da ona vidi da sam ja prevarant, ali da budem uz Miljanu dok ne uđe u rijaliti, kao da vidi ona kakve ja ciljeve imam – rekao je Bebica.

– Tebi smo svašta zamjerali u Zadruzi ali niko nije mogao da ospori ponašanje prema porodici Kulić – rekao je Darko.

– Da ali je Marija našla navodno obrazloženje zašto sam to uradio – rekla je Bebica.

– Zbog čega te Marija toliko zdušno branila – rekao je Darko, piše Srbija danas.

– Ne znam, mene ona kao brani, išla je neku rijaliti priču, ona i napolju živi rijaliti, odem do grada da završim nešto, oni kažu ne razgovaraju sa mnom, ja se okrenem i odem. Tu ide rasprava svađamo se 2,5h i onda Miljana kaže kako je sve izmislila…

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari