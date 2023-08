ISPUSTILI SU MALOG ŽELJKA U ODGAJANJU: Miljana i Ivan ocrnjeni – podbacili u ulozi oca i majke?!

Voditeljka Ivana Šopić je u novom izdanju emisije “Narod pita” ugostila Necu Lazića i Mijana Vračevića.

Miljan i Neca su komentarisali odnos Ivana Marinkovića i Miljane Kullić i njihovo pređašnje gostovanje u emisiji.

– To ponašanje prema publici, pritom priča takve neistine. Daleko bi on bio od petog mjesta da ga Marija nije podržala. Negdje je i nas obmanuo da on to stvarno želi. I treba da je otišao sa devojkom na more, ali mora da učestvuje. Rođendan je jednom godišnje, nije svaki dan. Sinoć ni prema tebi nije bio korektan. Obezvrijeđuje druženje Zorice i Nece, a on je Mikici rekao strašne stvari, a sad su jako veliki drugari. Meni neke stvari vrijeđaju inteligenciju. Sinoć je ženu koja mu je rodila sina, rodila mu je dijete. On je znao dobro ko je Miljana Kulić. Nije on klinac, dijete se ne pravi slučajno. Koliko god Miljana bila avetna prema Zoli prema njemu je korektna i mogu da naprave dobar odnos zarad zajedničkog interesa, ali on čovjek nema empatiju. On svoje očinstvo i pažnju prema djeci opravdava time što izvrijeđa kad ih neko spomene, ne druže, budi blagonaklon – rekao je Miljan.

– Miljana je rekla da se plašila da se zbliže, da se Željko veže. Pitala ga je zašto Željka nisu poveli na more, a on je rekao da će možda otići drugi put i da će finansirati sljedeći rođendan – rekla je voditeljka.

– Dobio je nešto najlepše, dobio je dijete. On je to dijete doživio kao trofej u rijalitiju da napravi profit – rekao je Miljan.

– Nažalost što tako mora da se kaže. Sramotno je i pričati o tome, neprijatna je situacija – rekao je Neca.

– Gdje je nestao onaj žar dok su se napadale Ana i Zorica? Izuzetno sa žarom, sa strašću, naravno verbalno. Gdje je taj žar dok se priča o očinstvu? – pitala je voditeljka

– On kao otac i ona kao majka meni je to katastrofa. Veliki propust njega, Marije i Miljane je što su o tome pričali u rijalitiju. Nikad ne bh dozvolio da ja kao otac pričam o svom djetetu u rijalitiju – rekao je Neca, aludirajući da su ispustili malog Željka u odgajanju, da su podbacili kao roditelji. Međutim sa tom konstatacijom se ne može niko složiti, budući da je mališan jedan od najsrećnijih dječaka pored svojih roditelja, tetki, bake i deke, piše Srbija Danas.

– Sa Marijine strane tu ima dobre volje, a on je Mariji zamjerio što je mene zvala na rođendan Željkov. Što onda on nije pozvao svoje drugare, je l’ mu je neko branio da učestvuje? Previše mu se daje na pažnji, meni ovo nisu novine – rekao je Miljan.

