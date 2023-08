SEDMIČNO ZARADI PROSJEČNU GODIŠNJU PLATU! Dalila ostvarila SNOVE Filipa Cara, zbog ovoga NE ODUSTAJE od biznisa

Bivša popularna zadrugarka Dalila Dragojević juče je iznenadila svoje pratioce saopštenjem da je nezaposlena.

Starleta je to i zvanično objavila na društvenoj mreži Instagram.

– Obaveštavam sve ljude koji me prate i koji me vole, kao i one što me ne vole, da od danas nisam zaposlena. Odlazim u miru. Nije zbog pravila vezano za TikTok, kako se već piše. Druge stvari su u pitanju. Ali ako ćemo se voditi storijima, onda neka bude da je zbog TikTok-a. Još dugo ćete pratiti Dalilu. Volim vas – napisila je Dragojevićka.

Kako se nezvanično saznaje, Dragojevićka bi trebalo da postane voditeljka “Elite”, iako se prethodno spekulisalo da će postati takmičarka sedme sezone popularnog rijalitija.

– Dalila je dugo razmišljala o svemu, kako sam čuo, ona je odlučila da postane voditeljka novog rijalitija, ipak je ona i obilježila petu sezonu, tako da nije nemoguće da će se pojaviti u vidu voditeljke Zadruge – otkrio je juče izvor za “Republiku”.

Ona bi ovako ostvarila san svog bivšeg dečka Filipa Cara, koji ne dolazi u emisije “Narod pita” zbog toga što mu nije ponuđeno mjesto voditelja, što je nedavno potvrdio na društvenim mrežama.

– Da razriješimo misteriju, zašto Filip ne ide u “Narod pita”… Nikad nisam dobio na Pinku ponudu, osim da budem rijaliti igrač. Mislim da imam kvalitete da radim i nešto drugo. Mnogi (bivši zadrugari) su na toj televiziji dobili poslove u drugom domenu, ja sam valjda bio potreban samo kao rijaliti igrač. To što ja nisam zadovoljan u datom momentu, poslije četvrte, pete i šeste sezone sa honorarom, to je moja krivica – napisao je on nedavno na društvenim mrežama.

Inače, Dalila je jedna od najaktivnijih bivših rijaliti takmičara na društvenoj mreži TikTok. Svakodnevno drži “lajvove” na ovoj mreži, nekad bude i po 20 sati na TikTok-u, a kako “Telegraf” prenosi, navodno mesečno zaradi na desetine hiljada evra, jer na nedeljnom niovu izađe sa preko 10.000 evra. Zbog toga pričaju da zarađuje više nego brojne poznate ličnosti u Srbiji, a Dragojevićka je pobjesnila kad je jedan tiktoker potvrdio da ona zarađuje 10.000 evra sedmično. Kako je istakao, uplašila se da će joj narod manje “slati poklone”, preko kojih se zarađuje na ovoj mreži.

Facebook komentari