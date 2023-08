PUKLA TIKVA! Zbog Filipa Cara Aleks napala Anđelu Đuričić – uhvatila je u mašinu i ne prestaje!

Emisija “Narod pita” koja je sinoć emitovana na televiziji Pink, iznedrila je mnoštvo intriga i pikanterija na sve aktuelne teme. Gošće voditeljke Ane Radulović, bile su Aleks Nikolić i Ana Ćurčić, dvije ljute rivalke koje ni ovog puta nisu propustile priliku da bockaju jedna drugu.

No, ono što je u jednom momentu svima privuklo pažnju, bile su riječi koje je pobjednica “Zadruge 6” uputila Anđeli Đurtičić. Malo je reći da su prozivke bile bolne.

– Aleks da li si tužna? – upitala je gledateljka.

– Ja i da imam probleme, kada dođem ovde neću kukati. A večeras baš imam razlog da budem srećna – rekla je Aleks.

– Car je skroz bleskast, on je prepametan, njegov dijalog kad je on opisao Aleksandru, to je tačan opis Aleksandrinog života i njene borbe za život. U ljubavi je nezreo totalno, on je dobar kad je ona pored njega, ali on je mnogo ljubomoran – rekla je gledateljka.

– Anđelu su ljudi komentarisali jako ružno, bila sam u korektnim odnosima sa njom, ja ako nekog gotivim, neću nekoga kanaliti i pisati zbog svog ličnog interesa, čula sam da priča po lajvu kako nisam zasluženo pobjedila. Jeste me podržala, ali ne znam zašto me poslije kanalila. Za te prepiske koje je ona pokazala u emisiji, meni nije rekla, nego sam saznala u emisiji – rekla je Aleks, a mnogi smatraju da je ogorčena na bivšu drugaricu, upravo zbog Filipa Cara i spekulacija da su sirena iz Đenovića i on bili zajedno, piše Srbija danas.

Detaljnije na ovu temu, pogledajte u narednom video zapisu.

