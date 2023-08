“NOSI U DŽEPU HODŽIN ZAPIS UMOTAN U PLATNO!” Car skida crnu magiju – Aleks tražila specijalnu stvar za Filipove roditelje?!

Filip Car javno je putem Tiktoka objasnio da je raskinuo sa Aleksandrom Nikolić jer mu se ne dopada njeno ponašanje nakon rijalitija. Očekivao je da će više vremena provoditi zajedno u Hrvatskoj i nije mu se dopalo što su se u njenom životu pojavili neki novi muškarci.

Zamerio joj je što je unajmila instruktora vožnje i što je sa jednim muškarcem dogovarala viđenje kako bi organizovali nagradnu igru na društvenim mrežama. Aleksandra se nije složila sa Filipom da je ovaj raskid konačan i rekla je da je spremna da koriguje šta mu smeta u njenom ponašanju. Sada se pojavila vijest u medijima da se Nikolićeva svim silama trudila da zadrži vjerenika, pa su navodno čak posjetili i nekoliko hodža u Bosni i Hercegovini.

– Nije nikakva tajna da Aleks nije baš dobrodošla u Filipovu porodicu. Ona je ubjeđena da je tu nečastivi umiješao prste, pa zbog svega toga njena prijateljica ju je posavjetovala da sa Filipom poseti i neke od najboljih hodža u Bosni. Ona je dobila brojeve telefona i adrese i njih dvoje uveliko iste posjećuju. Znam da su bili kod jednog hodže koji je uradio zapis za Filipa, ali navodno iza njegove roditelje – navodi izvor, pa dodaje:

– Zapis je zamotan u plavo platno i Filip ga nosi sa sobom. Uz to je dobio i neku vodu sa zapisom, sa kojom treba da se umiva nedjelju dana i koja bi trebalo da mu skide crnu magiju, ukoliko mu je ista i bačena – završava izvor za “Scandal!”.

Kako je Aleksandrin prijatelj otkrio za gorepomenuti list, Aleks nije zdravstveno jaka i na nju utiču negativni komentari na račun odnosa sa Filipom.

– Sve ovo pogađa oboje. Toliko neprijatelja niko do prethodnih učesnika nije imao. I oni koji im se predstavljaju kao prijatelji – to nisu! Bunare ih sa strane. To baš nije korektno. Pa nije Aleks jedina koja je pogriješila. Zar svi imaju pravo na popravni, a ona ga nema? Koga je to ona povredila? Kome je šta loše uradila? Ona je samo loša bila za sebe. Svoje zdravlje je ugrozila više puta. Da li treba da joj bude još gore? Da li treba da joj se vrate bolesti da bi zlobnici bili zadovoljni? Može li malo da se mrzi bilo ko drugi osim Aleksandre? Pa ima mnogo gorih učesnika koji uživaju, a samo je ona na stubu srama. Pustite devojku da živi i da užiuva. Bori se za svoju vezu. Voli Cara, samo neka ih ostave na miru i sve će biti ok – navodi njen prijatelj.

Kako se dalje piše, Aleks je navodno od hodže tražila da za Filipove roditelje napravi neki zapis, koji bi navodno uspio da je bar na neki način opravda i da pokuša da dokaže da nije tako loša devojka kakvom je smatraju. Ovo nisu jedini problemi koje su imali. Dalje se navodi da su Aleks i Car bili u finansijskim problemima, da su dosta novca potrošili, kao i da od podrške pokušavaju da izmame novac, što im i polazi za rukom. Plan je bio da kupe stan i da se skuće.

Facebook komentari