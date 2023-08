NAGAZIO NA PINK – Filip Car otkrio detalje sukoba i BOJKOTA ružičaste televizije: “Drugima su dali šansu!”

Emisije “Narod pita” su uveliko u toku, a mnogi su se začudilo što Filip Car još uvijek nije gostovao, iako je nekoliko puta bio pozvan i najavljen kao gost. Bivši zadrugar je održao “lajv” na svom profilu i otkrio da se iza svega krije sasvim bizaran razlog.

Naime, Car je očekivao da će nakon završetka rijalitija dobiti ponudu od televizije Pink da bude voditelj, a kako mu se ova želja nije ispunila, odbio je da gostuje u emisijama, zbog čega inače može da bude žestoko kažnjen po ugovoru koji je potpisao.

– Da razriješimo misteriju, zašto Filip ne ide u “Narod pita”… Nikad nisam dobio na Pinku ponudu, osim da budem rijaliti igrač. Mislim da imam kvalitete da radim i nešto drugo. Mnogi (bivši zadrugari) su na toj televiziji dobili poslove u drugom domenu, ja sam valjda bio potreban samo kao rijaliti igrač. To što ja nisam zadovoljan u datom momentu, poslije četvrte, pete i šeste sezone sa honorarom, to je moja krivica... – priznao je Filip.

Nakon što je malo nagazio na Pink, dalje je naveo, donio je odluku da se povuče iz javnog života.

– To je to što imam da kažem, povlačim se iz medijskog svijeta, ne treba više niko da me intervjuiše, želim samo svoj mir, svoju porodicu i Aleksandru. To je to. Nisam spreman ni za šta drugo. To je to. Ne znam zašto je tolika frka nastala i zašto su se ljudi uspalili. Nemam pojma šta se dešava. A i da je nešto drugačije, to je moja stvar. I da dobijem poziv za “Elitu” i da uđem, to je moja stvar. Ti neki admini koji me mrze gledaju na to. Ne vidim se više u rijalitiju, tu sam na Instagramu, na TikTok-u… – priznao je bivši zadrugar.

Facebook komentari