“MOŽDA DOĐE VRIJEME KADA NE BUDE PARA, FANOVA I PUBLIKE!” Veza Aleksandre i Filipa Cara na udaru komentara

Tokom emisije “Narod pita” Lepi Mića kao gost emisije, komentarisao je odnos Aleksandre Nikolić i Filipa Cara koji, čini se, uživaju u idiličnoj ljubavnoj vezi..

Međutim, Lepi Mića je imao šta da kaže tim povodom.

– Možda dođe vrijeme kad neće biti para, a ni fanova. Ja sam samo rekao da ne polete prebrzo. Kad je Halid Bešlić završio nastup, publika je tražila da se vrati na binu. Menadžer mu je rekao:”Vrati se nazad, možda dođe vrijeme kad ne bude bilo publike!”. Aleks je pobjednica rijalitija, to je veliki kapital u medijima, on je svojom pojavom postao zapažen. On je kroz spektar svoje širine, pokazao sve. Neko ga je zavoliio, neko ne. Kad se ušuškaš, prođe vrijeme. Kija, Sloba i Luna su bili Bogovi kad se završio rijaliti. Sad je svako uspješan, ali u različitim sferama. Ja sam samo kazao da su mogi da se zahvale na tim poklonima i kažu da neko druži to zaslužuje više nego oni – rekao je Mića, piše Srbija danas.

