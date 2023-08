MAJA MARINKOVIĆ PRIZNALA VEZU SA MENSUROM – “Da, tačno je! Moja iskrenost je moja jača strana!”

Maja Marinković trenutno uživa na crnogorskom primorju sa rijaliti drugaricom Slađom Lazić, dok njen otac provodi vrijeme u Budvi isto, ali sa njenim bivšim cimerom Mensurom Ajdarpašićem.

Kako pišu domaći mediji, Maja je priznala da je bila sa Mensurom, iako je tokom učešća u rijalitiju više puta demantovala ljubavnu aferu.

– Negirala sam tu priču jer Mensur nije učesnik. Da, sada potvrđujem. Ne vidim šta je tu loše, bila sam slobodna djevojka, nisam bila u vezi sa Janjušem. Moram da potvrdim i da imam o njemu najljepše mišljenje. Da, komentarisali smo i Janjuša i Minu, ali ja sam tada mislila da se ja neću pomiriti sa Janjušem, on je bio ovdje. To je to, iskrenost je moja jača strana uvijek bila – istakla je Maja, piše Blic.

