DRAMA – MILJANA KULIĆ POBJEGLA IZ EMISIJE! Zbog Zole završila u suzama i napustila studio!

Rijaliti učesnik, Lazar Čolić Zola prisjetio se emotivnih trenutaka iz emotivnog odnosa sa Miljanom Kulić.

Ona se zbog ovoga našla u suzama, te je odlučila da napravi kratku pauzu i odjuri iz studija.

Čolić je nakon toga odlučio da nastavi svoj govor, te je priznao kako se osjeća.

– Dobro veče, Enisa iz Zemuna kraj telefona. Miljana, ti si mnogo zaljubljena u Zolu to se vidi. Smiješkaš se dok ga gledaš, patiš za njim. Bićeš opet s njim – rekla je gledateljla.

– To je vaše mišljenje, ja ću vama reći da nije tako, a na vama je da li želite da mi vjerujete, ili ne – odgovorila je Miljana.

– Tebe duša za njim boli Miljana. Mislim da će se Zola uskoro skrasiti, tako mi djeluje – rekla je gledateljka.

– Je l’ može Zola da potvrdi da mu je Milja slala poruke s lažnog profila? – glasilo je pitanje s Tvitera.

– Mogu – odgovorio je on.

– Nisam očekivao da će Zola da se smije ovoliko Miljani, šta li će majka Bosa reći? – glasilo je pitanje s Tvitera.

– Želim da bude prijatno, nema potrebe da bude drugačije. Bolje je ovako, nego da se svađamo Ja joj ne bih prpeoručio da se sa mnom svađa, a vidim i da sad ne želi da me gleda kao rivala. Vidim da je svjesna da je najbolje da imamo ovakav odnos. Neću da se svađam zbog praseta s njom. Bacila mi je sve stvari, gledao sam da li je butik ili životinjsko carstvo – istakao je Zola.

– Je l’ ti Miljana nedostajala? – upitala je Ivana.

– Nije mi nedostajala. Ona je otišla na svoju stranu, a ja na svoju – istaao je Zola.

– Miljana, ti si sad s Nenadom u vezi, kako to funcioniše? – upitala je Ivana.

– On ima potpuno povjerenje u mene. Kad bih rekla da želim sa Zolom da idem na piće, on bi me pustio, baš mi toliko vjeruje – rekla je Miljana.

– Miljana je sad drugačija osoba. Nenad je sad njoj važan, najbolje joj je sa njim. Mi ne možemo zajedno, a njoj je sa njim sad okej – rekao je Zola.

– Miljana, šta misliš o Slađani? – upitala je Ivana.

– Nisam joj pisala. Zola, majke mi nisam – kazala je Miljana.

– Slađi je stigla poruka: ”Ti bi na staru gedoru?” Miljana, zakuni se da nisi pisala?! – rekao je Zola.

– Kunem ti se, nikada u životu Slađani nisam poslala poruku – kazala je Miljana.

– Zola, ajde sad ti njoj reci da je ne voliš više – rekla je Ivana.

– Ma, ja volim samo sebe. Mislim da me sad laže, jer stvari koje je meni Slađa govorila da su joj stizale, samo Miljana može da smisli. Sad vidim da plače, a ja je znam najbolje – kazao je Zola.

– Zola sad i ti plačeš – dodala je Ivana.

– Slab sam na nju. Ljudi govore da sam je iskorisio, za šta? Ma, bilo je i prošlo, neka bude što dalje od mene. Bio sam mlad, izgubljen, upoznao sa nju i zaljubio se. Trudio sam se da je promenim, a zavoleo sam je, iskrneo. Ljudi me pitaju kako sam mogao da je volim, pet godina sam s njom proveo. Da je osoba koja ne zna da priča, pa bih je zavoleo, a kamoli ona kakva je, drugačija, posebna. Nisam ni ja očekivao da ću ovako da reagujem. Ni meni nije bilo jednostavno sad kad sam video ovo. Priznajem borim se pritiv sebe. Ne želim da budem vipe s njom. Zgazio bih sebe i svoju prodicu kada bi se pomirili – kazao je Zola.

– Dobro veče. Miljana, šta se desilo s tobom kad si se onako ponašala prema mami? – upitala je gledateljka.

– Ja moram da kažem da sam pravila velike greške prema njoj, ali da je to iza nas. Ona je najvažnija osoba za mene, to se neće ponavljati – istakla je Miljana.

– Ima li šanse da se Zola i ti pomirite? – upitala je gledateljla.

– Ne – rekla je Miljana.

– Ne, nema šanse – kazao je Zola.

– Čemu onda ove suze? – upuitala je Ivana.

– Ja sam jela, pa mi se smučilo. Išla sam da povraćam – kazala je Miljana.

– Ja sam priznao da je meni krenula suza, rekao sam kako se osjećam i šta mislim – istakao je Zola.

– Zola, da si si u kontaktu s Aleksandrom i Filipom? – upitala je Ivana.

– Da, vidim da im je lijepo. Meni je drago jer je on uspio u tome što sam ja želeo s osobom koja je meni značila u nekom momentu. Volio bih da njima bude lijepo – rekao je Zola.

– Dobro veče. Miljana, prava si kraljica, jako si mi draga. Batali Zolu i Bebicu, ti si jača od svih njih tamo. Zola, je teški trut, a Bebica je teška papuča, tu je da Miljani samo briše patike – kazao je gledalac, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u videima.

