NOVA ZADRUGARSKA GEJ AFERA! Janjuš noć proveo u LGBT+ klubu, isplivala njegova prepiska SA MLADIĆEM

Bivši zadrugar Marko Janjušević Janjuš je sinoć na svom Instagram profilu objavio privatnu prepisku sa izvjesnim muškarcem, koji je pokušao da ga smuva, piše Srbija danas.

Kako se može primijetiti, jedan muškarac, čija je profilna slika zadnjica u donjem vešu, mu se javio, te slao i video-poruke, ali i pokušao da ga kontaktira preko video-poziva.

– Hej – napisao je ovaj muškarac.

– Hej, g*zo – odgovorio je Janjuš.

– Šta radiš? Jesi i u Beogradu? Mogu sa pravog profila da ti pišem ako hoćeš – nastavio je ovaj muškarac.

– Tati piši, g*zo, da vidi kakvog je idiota napravio, bolje da ga je u blender stavio, nego, nažalost, u tvoju mamu – odbrusio mu je bivši zadrugar.

Inače, Janjuš je više puta u “Zadruzi” pričao da je posjećivao gej klubove kako bi muvao najljepše žene, a jednom prilikom je otkrio i kako su mu prilazili muškarci u jednom lokalu u Pragu.

– Odvede mene drug, kao vodi me u gej klub. Prag ima najviše gej klubova, sigurno ima 300 gej klubova, bio bre, j*bote! Brate! Ulazimo, on 210, ja 212 cm, ulazimo unutra, igraju i svi zastali. Jedno 20 njih mi je prišlo da me odvedu u WC, da mi pop*še. Popenjemo se na sprat, jao, majko svijeta! Da vidiš ribe! Nikad bolje ribe nisam vidio u životu! Dođu s drugarima, njih dole pošalju, a one gore piju piće, dok se one ne smuvaju. Najbolje ribe koje sam ikada sreo! – ispričao je Janjuš svojevremeno u “Zadruzi”.

