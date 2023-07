UCJENJUJE MAJU PRIVATNIM SNIMKOM! Bilal se snimao sa bivšom i drugarima, raskid čeka SUDSKI EPILOG?!

Bivši zadrugar Bilal Brajlović poslije raskida s Majom Marinković, oko kog se digla velika prašina, preko poruka prijeti da će obijelodaniti p*rno-snimak koji je navodno krišom napravio, dok je boravila kod njega u Sarajevu.

Maja nije birala sredstva kojima će braniti integritet, a za “Republiku” se oglasio izvor blizak bivšem paru.

– Bilal i Maja su pravili haos dok je ona bila u Sarajevu. Sa ostatkom njegove porodice nikako nije mogla, iako su oboje pričali da se super slažu. Jedne večeri su pravili kućnu žurku, pa je došlo nekoliko Bilalovih drugara. Pri kraju žurke Bilal je otišao s Majom u sobu da bi imali s*ks, a kako su htjeli trojku, pozvao je i druga. Sve je snimio telefonom koji je bio na komodi, kao da je znao da veza s Marinkovićkom neće potrajati. U sobu je poslije ušlo nekoliko momaka, ko zna šta se sve unutra dešavalo – priča izvor blizak bivšem paru.

– Bilal je Maju upozorio poslije raskida da u emisijama ne priča svašta. Samo mu je odgovorila da joj se ne obraća, da zna šta radi i da nije naivna. Pošto je nastavila da ga provocira po društvenim mrežama i širi neistine, Bilal joj je poslao: “Pazi samo da snimak grupnjaka ne završi na internetu. Lijepo sam te upozorio da mi ne diraš porodicu.” Maja mu na te poruke ništa nije odgovorila jer vjeruje da Bilal neće ići do te mjere da je kompromituje, pa je sve moguće – priča izvor za “Republiku”.

– Ja sam tog dečka poštovao i podržavao dok je bio u “Zadruzi”, ali ovo što se desilo je strašno. Naravno da ne podržavam bilo kakvo nasilje, Bilal je poslije ovoga završio i sa njom i sa mnom. Mislim da je on mnogo stvari izmislio, između ostalog i te čuvene batine. Pitanje je kako je on sebi napravio te modrice. Što se tiče nekog p*rno-snimka, misli da je to sve prosipanje iz šupljeg u prazno. Sve i da je nešto krišom snimao, mislim da to nema pravo da radi, pa možemo za sve da ga tužimo – rekao je Taki za Republiku.

Facebook komentari