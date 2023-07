“MAJIN TRON JE NA DNU” – Zvala Bilala da se mire, on obrisao pod njenim dostojanstvom i bacio ga u kantu

Nakon što je Maja Marinković javno objavila kontakt telefon Sanele Brajlović, majke Bilala Brajlovića, samo kako bi mu se osvetila zbog pokazivanja njenog broja u jednom video intervjuu, bivši učesnik šeste sezone “Zadruge” se oglasio u rastrojstvu.

Naime, Bilal se usnimio i objavio “stori” na društvenoj mreži Instagram, vidno uznemiren zbog poteza svoje bivše djevojke, međutim, kako je istakao, odlučio je da se “ne spušta na njen nivo”, te neće otkrivati s kim je Maja imala “trojku”, a zatim i obijelodaniti njene go.e fotografije.

– Da se oglasim još jednom, jer se moram sada oglastiti… Maja je objavila broj moje majke. Djevojka očigledno ne zna normalno da raskine, odmah priča laži koje ja odmah demantujem, to je katastrofa šta ona radi! Ja njoj nikada nisam rekao onakve stvari, a onda ona zove one žene iz podrške, plače i govori im kako će ona sve demantovati ako ja odem do nje… Sad sam ja u čudnoj situaciji, ludim, ali odlučio sam neću toliko pasti kao što je ona pala, jer je njen “tron na dnu”, kako ona kaže, ne želim to da radim. Ne želim da ulazim u situaciju da ja sad moram objaviti njene go.e slike, reći s kim je imala trojke, reći sve što znam o njoj, pa i od njenih roditelja i onih ljudi tamo koje sluša… Ne, neću se baviti tim stvarima, hvala ti na svemu – istakao je Brajlović u svom obraćanju.

Podsjećamo, Bilal je raskinuo sa Majom jer ga je ona, navodno, prevarila sa Markom Janjuševićem Janjušom, piše Srbija Danas.

