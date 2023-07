“SLOBA JE TEŠKI EDIPOVAC!” Kija progovorila o JUTRU kada je saznala da ju je Radanović prevario sa Lunom

Pobjednica prve sezone Zadruge, bivša srjuardesa, sada voditeljka, Kija Kockar, dospela je u javnost nakon što ju je bivši suprug, pjevač Slobodan Radanović prevario u Zadruzi 1 sa Lunom Đogani.

Kija je nedavno gostovala u emisiji koju vodi Goca Tržan, te otkrila detalje tog jutra kada je saznala da je prevarena.

Međutim, tokom emisije se činilo kao da Kija još nije prebolela ovaj “udarac” budući da je na pitanje Goce Tržan da li je Sloba edipovac, odgovorila potvrdno:

– Mama nije bila tog jutra pored mene, čujem nešto sluša u WC-u. Ja pogledam telefon, hiljadu poruka, šta nije u redu. Predpostavila sam da se nešto desilo, uđem u isječke i vidim eto, da se desilo to javno – govorila je Kija.

– Sada kada gledam, kada bih se vratila nazad, razmišljala sam, mama mi kaže da sam luda, ali razmišljala sam, da sma imala neku priliku, on je to radio kada mu je majka rekla da je to okej, dobio je potvrdu od majke da se ja kao razvodim i da je to okej, da on to radi, on je odmah priznao i uradio to – pričala je Kockareva.

– Da li misliš da je on edipovac? – pitala je Goca.

– Da, težak – rekla je Kija, piše Srbija danas.

