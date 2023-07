UMIJEŠALA SE U BRAK CRNOGORSKOM PJEVAČU?! Supruga optužila Anđelu da joj otima muža: “Viđaju ih zajedno, on se promijenio”

Anđela Đuričič je ubrzo nakon napuštanja velelepnog imanja u Šimanovcima raskinula sa Zvezdanom Slavnićem. Zvezdan se aktivirao na društvenim mrežama nakon raskida i putem Tiktoka počeo da zarađuje, dok je Anđela pokrenula svoju emisiju i postala voditeljka.

Anđela je riješila da se posveti karijeri i da svoj ljubavni život krije daleko od očiju javnosti.

Međutim, sada se za “Svet” oglasila žena koja optužuje Anđelu da se umiješala u njen brak. Supruga crnogorskog pjevača tvrdi da je muž vara sa Đuričićevom, da ga viđaju sa njom u javnosti, a da najviše pati njihovo dijete.

– Ne želim da pominjem ime svog muža, ali ne mogu više da ćutim, hoću svima da dam do znanja šta mi se dešava i ko je Anđela. Ta djevojka izigrava sveticu, a ja sam sigurna da nešto petlja sa mojim mužem. Do mene stalno dolaze informacije da ga viđaju sa njom, zovu me ljudi, pričaju. Kad ga napadnem, on tvrdi da su to izmišljotine, kaže da ne zna ko ih uopšte spaja i zašto ga povezuju sa njom, tvrdi da su se samo par puta vidjeli u prolazu i još misli da sam ja budala što nasjedam na te provokacije komšija i nazovi prijatelja. Stalno se svađamo, dijete nam plače kad gleda sve to, a on se potpuno promijenio, viče da sam ja luda i da izmišljam, a ja vjerujem da on ima neku vezu sa njom. Kada sam mu rekla da ću se spakovati sa jdetetom i otići, molio me da to ne radim i da mu vjerujem, on se kune u sve živo kako je to glupa priča i da to rade neki zli ljudi da bi nas rastavili. Što bi nas neko rastavljao, pa nismo mi poznati i bogati. Mislim, jeste moj muž pjevač, ali nije u novinama, na televiziji, ima dosta posla tu po primorju, poznat je ovdje, ali nije on zvijezda. Zato neću da mu pominjem ime, ali važno je da će on sada znati da neću više da ćutim i trpim. Kad može on mene da bruka, mogu i ja njega. Zašto bi mi ljudi stalno pričali kako su njih dvoje viđeni zajedno ako nije tako – kroz suze priča žena za “Svet”.

Inače, i komšija porodice Đuričić je istakao da vjeruje da Anđela ima nešto sa pomenutim pjevačem.

