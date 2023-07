“DA LI TI LIČIM NA NEKOG KO BI UŠAO U ZADRUGU?” Nekada je pjjevala u Bijeloj kući, a sada pobjesnila na pitanje o rijalitiju

Veliki šef je najavio da uskoro kreće sedma sezona rijaliti programa “Zadruga” koja će nositi ime “Elita”. Produkcija već uveliko pregovara sa velikim rijaliti zvijezdama o učešću u narednoj sezoni.

Ekipa portala Srbija Danas, snimila je Miljanu Kulić ispred Pink televizije kada je došla na pregovore. Međutim, ubrzo se oglasila Marija Kulić koja je izjavila da je sigurna da Miljana više nikada neće kročiti u “Zadrugu”.

Uveliko se nagađa ko će se od poznatih ličnosti naći na velelepnom imanju u Šimanovcima od septembra. Maja Berović je održala konferenciju za štampu povodom izlaska njenog novog albuma, koji nosi naziv “Milion”.

S obzirom na to da je Maja jednom prilikom pjevala na zatvaranju “Zadruge”, i da će dio sedme sezone biti “elitni” učesnici, novinare je zanimalo da li postoji mogućnost i da ona uđe u rijaliti kao takmičarka. Pjevačici se nije dopalo ovo pitanje i odmah je reagovala:

– Unutra u “Zadruzi”? Da li me zezaš? Ti mene zezaš sada. Da li ti ja stvarno ličim na nekog ko može da bude u “Zadruzi” 24 sata. Ja sam jedva došla ovdje s vama da se družim, a kamoli da negdje budemo 24 sata. Ma ne, ja to prosto ne mogu. Vidite i sami da me malo ima i na društvenim mrežama otkako sam dobila sina, jednostavno ne mogu da stignem sve to – rekla je Maja, piše Srbija Danas.

