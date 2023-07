Bilal se izbo u stomak, sav krvav završio u hitnoj!? Brajlović prijetio Maji da će se ubiti zbog Janjuša, isplivale prepiske sa njegovim prijetnjama!

Starleta Maja Marinković i jutjuber Bilal Brajlović okončli su svoju vezu, a nakon njenog gostovanja u emisiji “Narod pita” u kojoj se našla sa bivšim dečkom Markom Janjuševićem Janjušem, Bilal je dobio napad ljubomore i zaprijetio joj samoubistvom ako mu se ne javi, piše Informer.

Brajlović je žestoko izvrijeđao Marinkovićevu, koja je objavila cijelo dopisivanje na svom Instagram profilu.

– Prvo ti šalje poruku i gledate se, a onda ovo. Šopićka pita je l’ postoji šansa da završite večeras zajedno, a Maja: “Pitaj njega”. Od*ebi od mene zauvijek. Ja odo’ sad daleko. I odo’ da pijem. I nikad me nećeš naći. Hvala ti za sve – napisao je Bilal, a na Majinu konstataciju da je ovim pokazao svoje pravo lice, Brajlović joj je odgovorio:

– Je*eš se… Je l’ si sa njim? Samo reci, je l’ sam to zaslužio? Odgovori mi samo. Toliko me voliš, baš si se potrudila, poslala dvije poruke – napisao je on, a Maja je prokomentarisala:

– Tako sam i ja zvala – nisi se javljao. E sad ćeš da vidiš.

Bilal je bio šokiran njenim ponašanjem, a zatim je počeo da joj prijeti da će se ubiti.

– Je l’ moguće ovo? Dan jedan nisi izdržala. Ne znaš nikome da kažeš ne. Sve prihvataš, ne možeš da ih odbiješ. Od Janjuša do svakog… To si ti… Ja samo sam ginem… Ubiću se sad! Svega mi na svijetu! Javi se odmah! – napisao je on i nastavio:

– Ok. Nek te je*be Janjuš! Nisi ti kriva. Ja odoh da se ubijem! Ćao!

Brajlović ju je još jednom pozvao kako bi razgovarali, ali se Marinkovićeva i dalje nije javljala.

– Je l’ te imalo stid da mi ovo radiš? Znači ne odgovaraš, sa njim si… Hvala ti… Odoh da se ubijem. Allaha mi. Ćao Majo – poručio joj je Bilal, a kada starleta nije odgovarala ni na prijetnje da će sebi oduzeti život, jutjuber je nastavio sa emotivnim ucjenama:

– Hoćeš li se javiti? Oduzimaju mi mobilni. U hitnoj sam. Stomak sam izbo sav, sje*bo sve, a ti se je*eš… Umirem, a ne javljaš se…

– Fu*so najveća… D.oljetino… Kako te je*e Jaško… Je*em ti pleme u pi*ku! Sav sam krvav, na krevetu, u bolnici, dok se ti ka*aš.

Maja je zatim objavila još jedan stori i okrivila Bilala da je bio u alkoholisanom stanju i na opojnim supstancama.

– Toliko o finom dečku koji je tu noć bio na opojnim supstancama i bio pod dejstvom alkohola… Ne želim da ljudi imaju pogrešnu sliku o meni. Izvolite primjer kako se jedan divan dečko ophodi prema djevojci, koji je sinoć molio Boru da me pljuje u emisiji, jer mi je on rekao da on nema veze sa tim, da je sve to Bilal molio da priča o meni… Dečko koji je bolesno ljubomoran, koji me ucjenjuje svaki put kada odem u emisiju, a onda dobijem ovakve poruke! Ja ružnu riječ nisam rekla, ali ako neko misli da sa mnom može da dobije rat, jako se za*ebao! – napisala je maja u posljednjoj objavi.

