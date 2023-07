ON ĆE BITI NOVI VODITELJ ZADRUGE 7?! Rijaliti zvezda progovorila o ponudi Pinka: “Jedva čekam, zaslužujem to!”

Veliki šef je najavio da uskoro kreće sedma sezona rijaliti programa “Zadruga” koja će nositi naziv “Elita”. Nagradni fond je nikad veći u istoriji rijalitija.

Prvo mesto će postati bogatije za čak 100.000 evra, dok će drugo, treće i četvrto mesto otići kući sa po 50.000 evra. Produkcija već uveliko pregovara sa velikim rijaliti zvezdama o učešću u narednoj sezoni. Ivan Marinković je oduševio publiku učešćem u šestoj sezoni i mnogi su ga smatrali favoritom za pobedu. On je u rijalitiju izgladio odnose sa Marijom i Miljanom Kulić i uspostavio kontakt sa sinom Željkom. Uvek je iskreno i bez uvijanja komentarisao sve aktuelne teme u Beloj kući.

Novinarka portala Srbija Danas, Ivana Stojanović, je u emisiji “Na vezi sa Ivanom” razgovarala sa Ivanom o svim dešavanjima u njegovom životu. On je otkrio sve o tužbi protiv Zorice Marković, odnosu sa sinom Željkom, Miljaninoj potencijalnoj trudnoći, kako je Ana Ćurčić varala Zvezdana Slavnića, ali i o potencijalnom ulasku u “Zadrugu 7”. Ja više neću da učestvujem u rijalitiju. Mislim da mogu da budem spoljni komentator i mislim da bi bilo suvišno da gledamo iste priče. Napravio sam korektne i konkretne odnose kada su Marija, Miljana i Željko u pitanju i mislim da ta baza koju sam napravio tamo za tih devet meseci, sada treba da je konkretno ostvarim napolju. Imam svoju ženu i želim tome da se posvetim. Nisam dobio ponudu od produkcije – rekao je Ivan u emisiji “Na vezi sa Ivanom”.

S obzirom na to da je Ivan već vodio program u rijalitiju “Parovi”, novinarku je zanimalo da li bi se Ivan oprobao u ulozi voditelja u “Zadruzi 7”.To jedva čekam, to bi bila super prilika. Ja bih to voleo i mislim da bi to bilo najveće iznenađenje i moja najveća nagrada za celokupno moje rijaliti učestvovanje kada bih dobio od televizije Pink ponudu za neku emisiju. Mislim da bi to bila kruna moje rijaliti karijere i mogu da kažem da ja to zaslužujem. Nemam uopšte lažnu skromnost kada je to u pitanju. Smatram sebe korektnim čovekom koji može da vodi neku rijaliti emisiju – rekao je iskreno Ivan, a zatim otkrio kako bi se postavio u emisijama prema rijaliti učesnicima sa kojima nije u dobrim odnosima

– Ja sam to već radio u nekom kratkom periodu i nemam taj problem. Rijaliti učesnici u tom trenutku shvataju ko je u kakvoj poziciji. Ja nisam imao probleme i mislim da bi to bilo vrlo korektno. Ja bih poštovao njih, oni bi poštovali mene i mislim da bi to bilo super – rekao je Marinković u emisiji “Na vezi sa Ivanom”.

