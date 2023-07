Pukla bruka! Maja Marinković ostala trudna sa Carem?! Uslijedile prijetnje, pokušali sve da zataškaju!

Iako su oboje u vezi, stalno se prepucavaju i pominju jedno drugo, a razlog je šokantan.

Kako prenose mediji, Maja već neko vrijeme ucjenjuje Cara da će ispričati istinu o djetetu koje joj je navodno napravio, ako je ne ostavi na miru.

–Maja je još u Zadruzi ostala trudna sa Filipom, ali o tome nije htela da priča, bojala se da bi je ta priča samo degradirala kod publike jer je Car govorio da ne vidi nikakvu budućnost sa njom. Da je podržao i rekao da će ostati zajedno, mnoge stvari bile bi drugačije. Maju sad boli što sa Aleksandrom ima ozbiljnu priču i planira budućnost, a nju je koristio samo za krevet. Setite se kada je u januaru govorila da joj kasni ciklus i da je možda trudna, Car je ponavljao da oni nemaju budućnost. Ona je tada spominjala i pilulu za dan posle, onda i abortus i tu se priča zataškala. Maja je sada zapretila Filipu, tačnije uslovila ga da prestane da je pljuje po Instagramu i kvari joj vezu sa Bilalom inače će svima reći istinu. Caru ne ide u prilog da se sazna da on nije želeo dete jer stalno propagira porodicu, decu, priča da su to za njega prave vrednosti. Plus bi Aleks poludjela što je to krio od nje. Mislim da ni Taki ništa ne zna– kaže za “Svet” dobro obaviješten izvor.

Aleksandra je u emisiji “Narod pita” rekla da je Car bolna rana njene suparnice Maje, te je tom prilikom progovorila i o porukama koje je Marinkovićeva slala Filipu sa lažnog broja, ali šta mu je konkretno pisala nije htela da kaže, piše Informer.

