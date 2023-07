Zadrugar iznio kako Anđelu komentarišu u Crnoj Gori! Raskid je bio OČEKIVAN

Tokom emisije “Narod pita” u kojoj su gostovali bivši zadrugari Marko Marković i Ivan Dragić, gledateljka koja se uključila iznijela je šok informacije o Ani Ćurčić i Zvezdanu Slavniću, koje je ona čula od Zvezdana u Bijeloj kući, pa podsjetila sve na njegove riječi.

Tom prilikom Ivan Dragić otkrio je šta se po primorju priča za Đuričićevu:

– Psihički mi nikad teža Zadruga od ove nije bila. Je l’ ste se osramotili, vaše je. Ovi momci su mi slatki. Htela sam nešto u vezi trojke Ana, Zvezdan i Anđela. To je meni strašno i ništa razumela nisam. Ni ko šta hoće, ni ko šta neće. Slušala sam Anu da će ući da uništi Zvezdanu život. Rijaliti nije za tako nešto, ona je zamislila da je rijaliti Slavnić-Ćurčić. Posebno mi je smetalo što su Anđelu toliko pljuvali, ona jeste pokrešila, ali nije on bingo, on nije bogataš, ni ime – rekla je gledateljka.

– Mislite da je ona zamišljala da je on nešto drugo napolju – rekla je voditeljka.

– Naravno, kako se očarala tako se i razočarala. Pa i Ana Ćurčić, Zvezdan je pričao da mu je prvi brak rasturila – rekla je gledateljka.

– Dragiću šta misliš o raskidu Anđele i Zvezdana i pomirenju Ane i Ace Bulića? – pitala je voditeljka.

– Što se čuvene trojke tiče prema meni je Zvezdan uvijek bio okej, ja sam taj koji je njega dosta oštro komentarisao. Očekivao sam da će raskinuti sa Anđelom, nisam vidio perspektivu. Na primorju se pitaju da li je normalna. Što se Ane tiče rekao sam joj da će biti srećna i vidim da jeste, nadam se da će ostati zajedno i želim im sve najbolje – rekao je Dragić, piše Srbija danas.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari