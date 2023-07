OTKRIVENO ZAŠTO JE STEFAN KARIĆ PUŠTEN IZ PRITVORA! Postoji video SNIMLJEN TELEFONOM tog dana? Ovo su detalji

Stefan Karić, bivši učesnik Zadruge je optužen da je starletu Natašu Šaviju pretukao i da joj je navodno zadao tom prilikom teške tjelesne povrede.

Starleta se svim snagama bori protiv njega, te je čak uzela i drugog advokata, budući da je Karić bio u pritvoru, mjesec dana, a potom je pušten kući, nakon davanja izjave u Tužilaštvu.

Stefan je trenutno na moru, a nedavno je prisustvovao i vjenčanju prijateljice Jovane Tomić Matore na Svetom Stefanu u Crnoj Gori.

Za to vrijeme, Nataša je ponovo primljena u bolnicu kako bi išla na drugu operaciju, piše “Republika”.

Međutim, kako piše “Star”, Karić ima “keca u rukavu” i navodno postoji razlog zašto je on pušten iz pritvora.

Kako pomenuti mediji prenose, Stefan ima u posjedu navodno snimak, snimljen mobilnim telefonom, koji potvrđuje njegovu nevinost:

– Karić je opušten jer ima keca u rukavu, ja ne znam šta je tačno na tom snimku, ali navodno taj svjedok će da promijeni cijeli tok. Oni ne žele da objave ništa dok ne dođe do ročišta i suočavanja. To je Stefanov plan i kaže da će svi da vide o čemu je riječ i da će da se postidjeti svi koji su prstom uperili u njega. Šta je na tom video samo on zna – govori izvor za Star.

