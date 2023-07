“SVAKI NORMALAN OTAC BI TAKVU KĆERKU ZATVORIO U PODRUM ILI BI SE OBJESIO” – Filip Car žetoko opleo po Maji i njenom OCU

Filip Car se nakon superfinala Zadruge 6 izolovao iz medija, te se ne oglašava, ali je započeo novi biznis, i to na društvenoj mreži TikTok.

Kako su mediji nedavno prenijeli, Car je za nedjelju dana zaradio skoro 8.000 eura na pomenutoj društvenoj mreži držeći lajv uključenja.

Tokom posljednjeg uključenja, Car je upitan za mišljenje o ocu Maje Marinković njegove bivše devojke, Radomiru Marinkoviću Takiju:

– Ti kažeš meni “Ti si moju kćerku diskvalifikovao” – počeo je Filip.

– Alo bre, tvoja kćerka me je maltretirala, zlostavljala, fizički nasrtala na mene, pokušavala tamo da me lažno druka, provocirala me, maltretirala me – besan je bio Car.

– Nikada moja porodica nije rekla jedno slovo protiv rijaliti igrača – rekao je.

– Ona nije normalna brate, ona baš nije normalna – rekao je Tiktoker sa kojim je Car imao meč.

– Taj Taki mene sada proziva, pa ti si prozivao mene moj grad moju porodicu i još na to sve tvoja kćerka je meni kopala oči. Ja kada više nisam hteo da budem sa tvojom ćerkom, nisam znao više kako da se ponašam i odnosim, nego bezobrazno – govorio je Filip.

– Nema šta, njima je poenta sad ovo, da ja pričam o njima. Njima je samo to bit. Tom Takiju je samo to bit, da se slika, da snima onu glavu u emisiji. Kaže moja kćerka je Bog i batina, vi ste igračka, koja kćerka, kćerka ti je primila pet šest k**aca u ovoj sezoni, svaki normalan otac bi svoju kćerku u podrum zatvorio da se tako ponaša. Ja da sam tata takvoj djevojci, ja bih uzeo štrik i objesio bih se.

