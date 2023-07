“ANA JE PUKLA OD LJUBOMORE, BOG JU JE POGLEDAO SA BULIĆEM!” Gledateljka šokirana ponašanjem Ćurčićeve prema Zvezdanu

Gosti sinoćnje emisije “Narod pita” bili su Ivan Dragić i Marko Marković.

Mahom su gledaoci osuđivali Markovića zbog veze sa starijom od njega Žanom Đorđević, ali nepresušna tema koju su komentarisali gledaoci su odnos Ane Ćurčić i Ace Bulića nakon razlaza sa Zvezdanom Slavnićem.

– Priča se o Ani i njenoj situaciji, ja sam uvijek na strani žene, pogotovo ako ima probleme sa muške strane, kao što je ona imala u odnosu sa Zvezdanom i tu prestaje sva simpatija. Jako me je nervirala jer prije nego što će ući nema sa kim nije kontaktirala, sa Filipom, ovim i onim, pa onda i sa Bilalom, a dečko je jedno malo zlo, nevaspitano i nemam pojma kako da ga nazovem, a ona uvažava njegovo mišljenje. Žena ima dvoje djece, odrasle djece, a ona sluša šta će njoj Bilal da kaže. Dečko je toliko bio odvratan i zloban, mlađe dijete nisam vidjela, a da je toliko zlobno. On i Milica. Milica ima 18 godina, a toliko je zla i bezobrazna. Ona je bila drugarica sa Aleksandrom, a sve vrijeme je išla kod Matore i govorila: “Jao, ja ću da puknem”.

– Kakva je to prijateljica? Ona je samo htela da se istakne i da igra igru. Ana me je jako razočarala jer je trebala kao majka i žena, koja ima probleme u vanbračnom odnosu sa čovekom sa kojim živi, a vrlo je dobro znala ko je Zvezdan Slavnić. Ostavlja se drugačiji utisak, a Ivan i Janjuš su skočili da je folirant, jer sve je na to vodilo. Ona je izvozala Zoricu koja je toliko iskusna. Ona je nju slušala, a vodila je svoju brigu, pa je počela da okuplja dečurliju oko sebe. Polupana je, pa sedne da piše pesmu. Polupana je, pa mu skida temperaturu. Morala je da ima distancu, mogla je da ga ostavi kad je htela, ali ne znam šta je njoj odgovaralo. Mislim da ju je Bog pogledao što se tiče veze sa Bulićem. On je stamen, jasno zna šta hoće i kako hoće, jer ono što radi je katastrofa. Ona nije glupa, vrlo je inteligentna. Ona je na kraju pukla od ljubomore. Ona je bila ljubomorna na Anđelu, pa je pukla i htela je da dokaže da će da ga vrati, a on pukao sa druge strane. Anđela može da joj bude ćerka, trebala je sa njim da ima raspravu, a ne da se ponižava i da ulazi u konflikt sa Anđelom – govorila je gledateljka.

– Gospođo, da li ima ko da Vam valja? – upitao je Ivan.

– Ima, onaj ko je pobjedio, taj i valja. Valja Marko, ja sam to rekla i njemu sam se prvo obratila. Aleksandra nema pozadinu napolju, pa se samo udaralo po njoj. Onaj što je zvao iz Bara prvi, Anđela razočarala, a udri po Aleksandri. Šta je ona radila? Bujanovac? Kako vas nije sramota, sedela je devet meseci i imala je samo posla sa Filipom. Ja njoj ne želim da bude sa njim jer ne podnosim njegove psovke, ali ona ga voli. Bila je samo sa njim, bila je sama kad nije bila sa njim. Sad se navalilo da je ostavila Dejana, a nije, nego je on nju ostavio. Dejanu treba još pet godina da se opasulji od Dalile, ono što mu je Dalila uradičla i šta je proživeo, veru promenio, on je polupan. Njemu treba pet godina da dođe sebi, teško ovoj devojci sa kojom je sad. Aleksandra je sve to videla i stvarno mu je pomogla da se smiri i dođe sebi. Ja volim Zoricu, Miću, Mikica mi je super, ali malo je brljavio – govorila je gledateljka, piše Srbija danas.

