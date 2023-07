MAJA PREBILA BILALA?! Brajlović zbog napada ljubomore pobjegao! Evo gdje se krio 2 dana – Reagovao i Taki!

Maja Marinković i Bilal Brajlović održavaju svoju vezu nakon što se “Zadruga 6” završila, ali čini se da im nikako ne cvjetaju ruže.

Da je tako, dokazali su i pre nekoliko noći kada je starleta gostovala u emisiji “Narod pita” gdje se Bilal uključio u program telefonskim putem, a onda su se žestoko posvađali, pa je Marinkovićeva čak napustila emisiju.

Međutim, kako “Star” piše, njihov odnos je još gori otkako su se vratili u Beograd iz Sarajeva. Prema pisanjima pomenutog medija, njih dvoje su imali ozbiljnu svađu, koja je navodno eskalirala do fizičkog okršaja!

Navodno, nakon što je Maja nasrnula na Bilala, on je pobjegao od nje, i nije dolazio puna dva dana. Spekuliše se da je Maja nasrnula na svog dečka jer je navodno flertovao ispred nje sa drugom devojkom u jednom kafiću, pa je Marinkovićeva napravila pravu dramu.

Brajlović se nakon haosa navodno dva dana krio u hotelu, da bi se javio tek kada ga je Majin otac Taki pozvao i pitao ga šta se dešava.

– Maja i Bilal su bili u nekom kafiću preko dana i za susednim stolom su sjedile neke djevojke koje su ih pitale da li mogu da se footgrafišu sa njima. Sve je bilo u najboljem redu dok u nekom trenutku Maja nije promijenila izraz lica i rekla Bilalu da krenu u stan. Kada su stigli ona je napravila haos, gađala ga je jastucima, čašom, nasrtala na njega… On je pitao šta se desilo i zašto je poludjela, da bi mu ona rekla da je sve vidjela i da nju niko ne može praviti budalom. Da sumnja da je on sa jednom od djevojaka koje su se sa njima slikale bio i da nju ne pravi budalom – kaže izvor i dodaje:

– Bilal je bio šokiran, gurnuo je na krevet i istrčao iz stana. Zvao je drugare i sve im ispričao, pa je na dva dana uzeo hotel da ga Maja ne bi našla. Ona je nakon dva dana kako se on uopšte nije javljao i nije znala gde je, nazvala Takija i rekla mu da dođe po nju. Onda je Taki zvao Bilala da vidi šta se dešava. Zamolio ga je da ode u stan kod Maje i da se pomire, da ne bije on put do Sarajeve za džabe. Tako je i bilo. Bilal je Maji rekao da ako se slična situacija ponovi završavaju zauvijek- završava izvor za “Star”.

