“PALJBA, BRE! NEMOJ DA VAS POGASIM SVE!” Zvezdan Slavnić ZAPIJENIO u lajvu na TikToku, pa osuo paljbu po Anđeli

Slavnić uglavnom uživa u muzici i “mečuje”, a baš je rijetka situacija kada čita i odgovara na negativne komentare.

Podsjetimo, Slavnić i Anđela Đuričić su raskinuli, a malo-malo pa iskoči komentar da treba da se pomire, te da je Anđela prava djevojka za njega, ponižavajući njega, a uzdižući Đuričićevu.

Zvezdan nikada nije komentarisao, ali izgleda da mu je ovog puta dozlogrdilo.

On je zaurlao u lajvu na svoje pratioce, pa zaprijetio da će ih “pogasiti sve”, a ako im se ne dopada ono što vide i čuju da napuste njegov lajv.

Zvezdan je jasno stavio svima do znanja da ne mogu da upravljaju njegovim životom, te da on smatra da je ispao ispravan i da mu je dosta komentara vezanih za Anđelu, pa oetaro sve koji su se “pravili pametni” i pokušavali da mu odrede sa kim će biti u ljubavnoj vezi.

– Kome se ne sviđa, samo promijeni, izađeš i nema vas! Nema to “volimo vas”, znači ovdje ste zbog mene, ovdje nikog nema dvadeset i nešto dana koliko ja vidim! Tako da volite me zbog mene! A da li će biti nešto ili neće, to je već druga stvar! Nemoj mnogo da mi pametujete više! Malo ste mi ovdje došli sa tim! Nisam fer? Ma ne, ti si fer! Nemoj meni da pričaš te priče! Ja sam previše fer! A drugi neko nije fer! Nemoj da vas pogasim sve, bre! Kao nisam ja fer! A ona je fer, šta? Neću, bre da vas čujem više! Hajde paljba, bre! Slobodno paljba! – urlao je Zvezdan.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari