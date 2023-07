“SPASI ME!” Anđela Đuričić zapomaže na plaži u Morinju – novom objavom preplašila i zabrinula javnost?

Bivša zadrugarka i novopečena voditeljka jedne televizije, Anđela Đuričić, trenutno boravi van Srbije i daleko je od javnosti i medija. Lijepo vrijeme odlučila je da koristi na plaži, sunčajući se i kupajući u moru prelijepe tirkizne nijanse.

Ispod suncobrana, pronašla je svoj mir, što je i podijelila na svojim pratiocima na socijalnoj mreži Instagram. Međutim, na video zapisu koji je podijelila, jedan detalj je svima zadržao pogled.

Bivša zadrugarka se trenutno nalazi u Morinju, gdje puni baterije za novu radnu sezonu i nove izazove koji je čekaju od jeseni. Budući da neki spekulišu da ćemo je gledati od oktobra u novom rijaliti formatu u izdanju Hajp televizije, jasno je da su joj odmori sada prijeko potrebni.

Na svom Instagramu je podelila video na kom se jasno vidi koliko joj je lijepo.

Ležaljka, peškir, kafa, skupa torba, aksesoar i knjiga interesantnog naziva “Spasi me od sebe”. Naziv pomenutog djela, mogao bi se protumačiti na razne načine, od toga da vapi i doziva pomoć koja joj je neophodna, do toga da želi izučavanjem štiva ove vrste da spriječi nastupanje izvjesnih situacija. To je samo njoj poznato.

Dijelić atmosfere koju je Anđela podijelila, pokušajte da osjetite preko fotografije.

